В Катаре открылась 9-я Международная военно-морская выставка и конференция DIMDEX 2026

ЦАМТО, 20 января. В Катаре 19 января начала свою работу 9-я Международная военно-морская выставка и конференция DIMDEX 2026.
В рамках выставки в порт Хамад прибыли военные корабли из пяти стран, включая Россию, передает "РИА Новости".
Командование катарских ВМС и иностранные делегации осмотрели восемь кораблей на причале в порту Хамад, в том числе многоцелевой фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников", десантный корабль катарских ВМС "Аль-Фульк" и французский фрегат "Прованс".
На открытии DIMDEX 2026 присутствовал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. "Выставка является одной их ведущих мировых площадок в военно-морской области, и интерес к ней постоянно растет", – отметил он.
Как ожидается, в этом году выставку посетят более 25 тыс. гостей.