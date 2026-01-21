В Катаре открылась 9-я Международная военно-морская выставка и конференция DIMDEX 2026

Модель большого ракетного катера проекта FAC 50 турецкой судостроительной компании Dearsan Shipyard для ВМС Катара в экспозиции международной военно-морской выставки Doha International Maritime Defence Exhibition (DIMDEX-2024). Доха (Катар), март 2024 года.

ЦАМТО, 20 января. В Катаре 19 января начала свою работу 9-я Международная военно-морская выставка и конференция DIMDEX 2026.

В рамках выставки в порт Хамад прибыли военные корабли из пяти стран, включая Россию, передает "РИА Новости".

Командование катарских ВМС и иностранные делегации осмотрели восемь кораблей на причале в порту Хамад, в том числе многоцелевой фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников", десантный корабль катарских ВМС "Аль-Фульк" и французский фрегат "Прованс".

На открытии DIMDEX 2026 присутствовал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. "Выставка является одной их ведущих мировых площадок в военно-морской области, и интерес к ней постоянно растет", – отметил он.

Как ожидается, в этом году выставку посетят более 25 тыс. гостей.