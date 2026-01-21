Армия Франции тестирует решения, разработанные на Украине.

В кантоне Битш 15 января 2026 года прошел День инноваций сухопутных войск, на котором 2-я бронетанковая бригада армии Франции представила новые боевые системы, разработанные с учётом опыта боевых действий на Украине.

Мероприятие посвящалось технологиям, разработанным сухопутными войсками за почти два года, с акцентом на решения, уже доказавшие свою эффективность на поле боя на Украине. Представлялись: беспилотные летательные аппараты с оптоволоконным наведением, мобильные системы огневой поддержки и адаптивные средства защиты от ударных беспилотников. В мероприятии приняли участие высокопоставленные генералы, военнослужащие, представители оборонных ведомств и военной промышленности.

По словам представителей бригады, демонстрировавшиеся проекты отражают непосредственное изучение боевой практики, используемой украинскими войсками, где быстрые инновации, недорогие системы и децентрализованная адаптация изменили характер наземных боевых действий. Армейские специалисты заявили, что конфликт показал, что выживаемость и эффективность теперь зависят от скорости развёртывания, устойчивости к БПЛА и способности наносить огневой удар в условиях постоянной угрозы с воздуха.

БТР VBCI с дополнительными элементами защиты и БПЛА TEMARA

Среди основных представленных систем был ударный беспилотник TEMARA – платформа FPV, управляемая с помощью оптоволоконного кабеля. Бригада заявила, что такой подход позволяет обойти средства радиоэлектронной борьбы и сохранить контроль даже в условиях сильных помех. Система оснащена защищенным механизмом управления и предназначена для нанесения ударов с близкого расстояния по транспортным средствам и укрепленным позициям.

Робототехнический комплект RIC2RIC – небольшой наземный робот с дистанционным управлением. Предназначен для поддержки тактических подразделений на близком расстоянии. РТК предназначен для проведения разведки и выполнения ограниченных боевых задач перед прибытием людей.

Противотанковая мина PAC 13. Печатается на 3D-принтере и предназначена для быстрого производства на месте. Представители французской армии заявили, что эта концепция напрямую связана с практикой Украины в военное время, когда боеприпасы местного производства позволяют быстрее адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя и рельефу местности.

Минометная система NTGS

Бригада также представила концепцию NTGS – новое мобильное миномётное решение, разработанное для быстрой огневой поддержки в условиях боевых действий. Система NTGS предназначена для проведения операций с низким уровнем заметности. Она была продемонстрирована в рамках инновационной программы, направленной на повышение скрытности и живучести.

Минометная система NTGS компактна и легка, что позволяет развернуть её менее чем за 45 сек. Она способна произвести шесть выстрелов менее чем за одну минуту и совместима с французскими, испанскими, болгарскими и другими 120-мм миномётами стандарта НАТО. В бригаде заявили, что эта концепция основана на опыте Украины, где мобильные, быстро развёртываемые системы непрямой стрельбы оказались незаменимыми для выживания в условиях постоянного наблюдения с воздуха.

Представители французской армии также рассмотрели концепции адаптивной защиты для бронетехники, в том числе модульные решения, призванные снизить уязвимость от дронов, атакующих сверху. По словам представителей бригады, война в Украине показала, что одной лишь традиционной брони уже недостаточно и требуется многоуровневая и гибкая защита, которую можно адаптировать в полевых условиях.

Как заявило командование 2-й бронетанковой бригады, цель подразделения – стать формированием, способным вести прорывные бои против равного противника, в том числе прорывать укреплённую оборону и проводить стремительную экспансию под постоянным наблюдением беспилотников и при нанесении ударов. Представители бригады заявили, что следующим приоритетом является масштабирование выбранных систем за пределы статуса прототипа.

Внимание Франции к урокам, полученным на поле боя на Украине, отражает более масштабные изменения в сухопутных войсках НАТО, которые пересматривают свою доктрину, методы защиты и огневой поддержки в связи с преобладанием БПЛА в боевых условиях. Французские военные называют Украину реальной лабораторией современных наземных боевых действий, где можно получить непосредственный и практический опыт, который невозможно воспроизвести только на учениях.

Источник: Defence Blog