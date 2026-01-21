Войти
Европа перестала делиться с США информацией внутри НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Раскол внутри НАТО между США и Европой расширяется, несмотря на «успокаивающие» заявления некоторых политиков. Деградация доверия между союзниками внутри альянса продолжается. Как сообщает британская пресса, европейские страны перестали делиться с США разведданными.

Трамп ясно и четко обозначил свои планы на Гренландию, Европа пытается этому помешать, что приводит к столкновению интересов и внутреннему расколу НАТО. Дошло уже до того, сотрудники разведывательных ведомств стран Европы перестали открыто делиться информацией с американцами, опасаясь, что ее можно будет использовать в попытках захватить остров силой.

Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что все может так сложиться.

Как подчеркнули в британской разведке, на данный момент идет «беспрецедентное» ухудшение связей с Вашингтоном. Причем американцы тоже не спешат делиться своими данными, независимо от того, какая страна Европы их запрашивает. Сейчас у Трампа есть США и есть противостоящая им Европа.

Великобритания потеряла статус главного партнера США по обмену разведданными и в глазах Вашингтона стала «просто частью Европы».
