Европа перестала делиться с США информацией внутри НАТО

Источник изображения: topwar.ru
Раскол внутри НАТО между США и Европой расширяется, несмотря на «успокаивающие» заявления некоторых политиков. Деградация доверия между союзниками внутри альянса продолжается. Как сообщает британская пресса, европейские страны перестали делиться с США разведданными.
Трамп ясно и четко обозначил свои планы на Гренландию, Европа пытается этому помешать, что приводит к столкновению интересов и внутреннему расколу НАТО. Дошло уже до того, сотрудники разведывательных ведомств стран Европы перестали открыто делиться информацией с американцами, опасаясь, что ее можно будет использовать в попытках захватить остров силой.
Как подчеркнули в британской разведке, на данный момент идет «беспрецедентное» ухудшение связей с Вашингтоном. Причем американцы тоже не спешат делиться своими данными, независимо от того, какая страна Европы их запрашивает. Сейчас у Трампа есть США и есть противостоящая им Европа.