Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)

Mirror: британцы готовятся выживать в условиях ядерной войны из-за страха России

Британцы готовятся выживать в условиях ядерной войны после высказывания Караганова о об использовании ЯО, пишет Mirror. Сергей Караганов заявил, что Путин "применит ядерное оружие" в случае поражения на Украине. Издание поговорило с экспертами по выживанию, чтобы дать перепуганным гражданам советы на случай невообразимого.

Элли Фрай (Ellie Fry)

Вслед за отказом от мирного соглашения по Украине Россия направила прямую угрозу ядерного удара по Великобритании и Европе. Жители Соединенного Королевства задумываются о том, как пережить невообразимое.

В последние недели напряжение между Россией и другими глобальными силами достигло предела, и угроза со стороны Кремля ощущается теперь почти физически (Россия никому не угрожает, а говорит о готовности ответить на агрессию Запада — прим. ИноСМИ).

Многие месяцы соратники Владимира Путина упражнялись в угрозах на гостелевидении, и вот теперь Россия напрямую пригрозила обрушить ядерное оружие на Великобританию и материковую Европу. Сергей Караганов, возглавляющий российский Совет по внешней и оборонной политике, заявил, что в случае поражения на Украине Путин "применит ядерное оружие, и Европа будет стерта с лица земли".

Леденящая кровь риторика последовала за новой атакой 8 января, когда Кремль нанес по Украине массированный ракетно-дроновый удар, включавший второе в истории боевое применение гиперзвуковой ракеты "Орешник" с ядерным потенциалом. Целью стал город Львов, находящийся всего в 70 км от польской границы, что стало откровенно угрожающим посланием Западу. В это же время премьер-министр Британии Кир Стармер подписал историческое соглашение о вводе войск на Украину в случае мирной сделки с Россией. Кремль, однако, пока отвергает всякий мирный договор и на прошлой неделе выступил с новой зловещей угрозой, назвав британских солдат "законными военными целями".

После того как Владимир Соловьев открыто назвал европейские города, которые Россия намерена поразить, а НАТО призвала британцев готовиться к войне, как готовились "наши бабушки и дедушки", невозможно не представить, как будет выглядеть глобальная война в современной Великобритании. Стармер уже заявил, что страна столкнулась с "величайшей военной угрозой за поколение". Но, в отличие от таких стран, как Франция, Норвегия или Финляндия, опубликовавших в последние годы руководства по выживанию в условиях боевых действий, он так и не выпустил официальных рекомендаций для населения о том, как запасать еду и воду перед лицом возможной ядерной атаки.

Реально ли в принципе пережить катастрофу такого масштаба? Что об этом думают эксперты? К чему готовиться прямо сейчас? В поисках ответов журналисты Mirror побеседовали с выживальщиками-апокалиптиками, экспертами по глобальным конфликтам и специалистами по безопасности, а также изучили официальные рекомендации, которые правительства других европейских стран уже разослали своим гражданам.

Руководство по выживанию: настойчивая просьба для британцев

После того, как во многих других странах начали распространять брошюры с инструкциями на случай конфликта, ведущий британский эксперт призвал правительство последовать их примеру. В прошлом году разные страны, в том числе Швеция, Финляндия и Норвегия, начали рассылать руководства по выживанию, где гражданам советовали запасаться продовольствием на случай потенциального ядерного удара.

Пять миллионов экземпляров 32-страничного шведского буклета "Если наступит кризис или война" были отправлены в каждый дом страны. В нем содержались подробные указания, как собирать припасы и искать укрытие в случае войны, а также рекомендации хранить запасы еды и воды. Финляндия, в свою очередь, создала специальный правительственный сайт с инструкциями по подготовке к различным катастрофам. "Нестабильный мир требует готовности. Военная угроза Швеции возросла, и мы должны готовиться к худшему — к вооруженному нападению", — говорится в предисловии шведского издания.

Профессор Энтони Глис, специалист по безопасности и обороне из Букингемского университета, убежден, что британское правительство должно сделать то же самое и выпустить "небольшую, хорошо прописанную брошюру" о том, чего следует ожидать, чтобы население могло подготовиться к войне. Он заявил: "В ней, конечно, необходимо с самого начала подчеркнуть, что вся наша национальная оборонная стратегия основана на сдерживании, что наша внешняя политика — оборонительная, а не наступательная, и что, если мы станем такими сильными, какими стремимся быть благодаря Стармеру, его европейским коллегам и (да!) провокациям президента Трампа, то третьей мировой войны наверняка удастся избежать".

"Набор на 72 часа": что это?

Рекомендации по выживанию в конфликте дают не только национальные правительства — свои указания выпустил и Евросоюз. Власти призвали всех граждан 27 стран-членов обеспечить себе автономность на 72 часа. Для этого советуют запастись предметами первой необходимости: едой, бутилированной водой, фонариками, спичками, энергетическими батончиками, а также упаковать документы в водонепроницаемый чехол. Эта инициатива, часть масштабной "стратегии готовности", была представлена в прошлом году комиссаром ЕС по управлению кризисами Хаджей Лахбиб. "Угрозы, с которыми сегодня сталкивается Европа, сложнее, чем когда-либо, и все они взаимосвязаны", — предупредила Лахбиб.

Она добавила, что "знание, что делать в опасной ситуации, мысленная проработка разных сценариев — это тоже способ предотвратить панику", напомнив, как в начале пандемии с полок сметали туалетную бумагу. Лахбиб также подчеркнула необходимость создания в ЕС "стратегического резерва" и накопления других критически важных ресурсов — включая пожарные самолеты; медицинское, энергетическое и транспортное оборудование; а также спецсредства для противодействия химической, биологической, радиологической и ядерной угрозам.

Параллельно с этим опытные выживальщики, годами оттачивавшие соответствующие навыки, поделились с Vice списком из 15 ключевых предметов, которые, по их мнению, позволят прожить год в бункере или пережить тяжелый месяц на поверхности. В список входят: запас воды (не менее 4,5 литров на человека в день), портативные фильтры для воды, аварийный паек, средства для разведения огня, аптечка, теплая одежда и утеплитель, палатка или брезент для временного укрытия, мультитул или аварийный нож, источники света (карманный фонарик или налобный фонарь с запасными батарейками), навигационные инструменты (компас и бумажные карты), портативные источники энергии, средства связи (рации), средства гигиены, важные документы и наличные деньги.

Как укрыться дома при нападении

Генеральный директор Kromek Group plc доктор Арнаб Басу пояснил Mirror: "В случае ядерного удара по британскому городу жители, скорее всего, получать короткое предупреждение. Тем, кто окажется вне зоны прямого поражения, нужно немедленно укрыться — лучше всего в центре здания, подальше от окон. Окна и двери следует заклеить скотчем от радиоактивной пыли. Все доступные емкости — раковины, ванны — нужно наполнить водой, потому что после взрыва водопровод может быть заражен".

Доктор Басу, автор Белой книги о готовности к радиационному мониторингу, предостерег от соблазна бежать: это может быть ошибкой. Он настаивает: "Два-три дня необходимо оставаться в укрытии, в его самой центральной части, подальше от наружных стен и окон. Выживание зависит не от бегства, а от защиты от осадков, минимизации облучения и использования запасов, пока уровень радиации не упадет".

Ключевые навыки для выживания

Опытный выживальщик Дэн Госс из Ливерпуля подчеркнул, что сплоченность сообщества не менее важна, чем запас консервов. "Бункерное мышление не поможет, если ваш ребенок заболеет и потребуется помощь. Нужно уметь быть частью сообщества и помогать его восстанавливать", — заявил он.

"Американские „препперы“ ведут себя как ковбои: когда начинается хаос, они запирают дверь, заряжают ружье и стреляют в любого, кто появится на пороге. В Британии так не получится — это противоречит нашей культуре и географии. Как я буду обустраивать бункер в таунхаусе? Или бежать в дикую глушь? Неужели все 60 миллионов ринутся в лес Дин и начнут питаться диким чесноком?"

Вместо этого, по его словам, критически важно выстраивать отношения с соседями. "Исследования последствий урагана „Катрина“ показали, как формировались стихийные группы гражданской взаимопомощи. Желание помогать — это человеческий инстинкт, — отмечает Дэн. — Я сам оцениваю свою готовность по тому, насколько хорошо знаю соседей-огородников". Он также ссылается на исследование, проведенное в Индии после серии землетрясений: "Выяснилось, что выживали чаще те, у кого были самые прочные социальные связи — те, кто ходил на все свадьбы и похороны".

Изначально Дэн видел себя в роли охотника-собирателя — изготавливал луки со стрелами и добывал пропитание в лесу. "Но выяснилось, что у меня лучше получается выращивать овощи, — признается он. — У нас с женой есть небольшой огород, где мы сажаем овощи и зелень. Конечно, в городе не развернешься, это лишь дополняет наш рацион. Но даже выращенный на балконе салат уже поможет".

Садоводство, по его мнению, — важнейший навык, а второй, которым часто пренебрегают, — умение улаживать конфликты. "Способность гасить напряженность — например, не дать соседям зарезать друг друга из-за банки фасоли — будет жизненно необходимой". Также стоит освоить первую помощь и основы выживания в дикой природе, а умение шить и вязать на спицах или крючком пригодится, если придется сшивать шкуры кроликов для одежды. "Ну или хотя бы чинить рюкзаки", — прагматично добавляет Дэн.

Профессиональный выживальщик также советует осваивать другие способы добычи пропитания на природе. "Собирательство не спасет от голода, — поясняет он. — Но поможет избежать авитаминоза. Я предпочитаю собирать растения — ягоды ежевики, орехи, съедобные листья и коренья, а не малопитательные грибы".

Дэн рекомендует книгу Джона Райта "Календарь собирателя". "Поразительно, как много съедобного нас окружает, — говорит он. — В нашем местном парке можно найти трехгранный лук, лимонную мяту, барбарис и дикий чеснок, а в лесах вдоль дорог — одуванчики, крапиву, стебли чертополоха и молодые побеги папоротника".

Наиболее безопасные места

Доктор Басу пояснил, что основному риску атак подвержены мегаполисы. Следующие 19 локаций, отмеченные порталом EMoov в 2017 году, находятся вне радиуса прямого поражения при ударах по крупным городам Великобритании: Корнуолл, Уэймут, Фолкстон, Дувр, Маргейт, Клактон-он-Си, Феликсстоу, Бриксворт, Бидфорд, Аберистуит, Скегнесс, остров Англси, Барроу-ин-Фернесс, Ланкастер, Уитби, Карлайл, Дамфрис, Берик-апон-Туид, Инвернесс.