Дроны "ОсА Окта" начали применять на трех направлениях СВО

Беспилотники используют для снабжения бойцов боеприпасами, одеждой, медикаментами и провизией, уточнили в компании-разработчике

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. FPV-дрон "ОсА Окта" для доставки грузов российским подразделениям начали применять на трех направлениях спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

"Наш новый 10-дюймовый FPV-дрон "ОсА Окта", несущий 10 кг полезной нагрузки, уже работает на фронте. Аппарат применяется для доставки бойцам в труднодоступные зоны таких грузов как боекомплект, одежда, медикаменты, провизия и т. д. "ОсА Окта" успешно используется на донецком, луганском и белгородском направлениях спецоперации", - рассказали в организации.

Собеседник агентства также отметил низкую стоимость FPV-дронов в сравнении с агродронами, которые также применяются для снабжения подразделений. "Работу над дронами для доставки грузов начали из-за того, что на фронте есть зоны, где осложнено снабжение бойцов всем необходимым. Также в осенний и весенний периоды техника не может полноценно передвигаться из-за сложностей рельефа и грязи. Кроме того, если говорить об экономическом факторе, то FPV-дроны в разы дешевле агродронов", - уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что в линейку боевых FPV-дронов "ОсА", названных в честь руководителя волонтерского движения "Ангелы фронта" Алексея Осмоловского, входят аппараты "ОсА-105" с полезной нагрузкой до 5 кг и "ОсА-073" с грузоподъемностью до 2 кг.