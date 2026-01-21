В США новый российский «Амур» сочли обреченным

19FortyFive: Проект новейших российских подлодок «Амур» обречен

Проект новейших российских неатомных подлодок класса «Амур» может быть обречен, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

Автор отмечает довольно впечатляющие характеристики новых российских субмарин. «Среди заявленных характеристик — воздухонезависимая силовая установка, меньший экипаж, уменьшенная гидроакустическая заметность, передовые средства радиоэлектронной борьбы и длительный период автономной работы», — говорится в публикации.

Обозреватель уверяет, что предназначенные главным образом для экспорта корабли могут не найти покупателей, поскольку столкнутся с конкуренцией со стороны западноевропейских производителей. Кроме того, по его словам, не построена еще ни одна подлодка класса «Амур».

В декабре главнокомандующий Военно-морским флотом России, Герой РФ адмирал флота Александр Моисеев после церемонии подъема флага на дизель-электрической субмарине «Великие Луки» проекта «Лада» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заявил, что в начале 2026-го планируется заложить две новые российские дизель-электрические подводные лодки того же проекта.

В марте компания «Рособоронэкспорт» заверила, что российская подлодка «Амур 1650» стала настоящим прорывом в мире неатомных субмарин.