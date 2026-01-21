Войти
Lenta.ru

В США новый российский «Амур» сочли обреченным

421
0
0
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости.

19FortyFive: Проект новейших российских подлодок «Амур» обречен

Проект новейших российских неатомных подлодок класса «Амур» может быть обречен, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

Автор отмечает довольно впечатляющие характеристики новых российских субмарин. «Среди заявленных характеристик — воздухонезависимая силовая установка, меньший экипаж, уменьшенная гидроакустическая заметность, передовые средства радиоэлектронной борьбы и длительный период автономной работы», — говорится в публикации.

Обозреватель уверяет, что предназначенные главным образом для экспорта корабли могут не найти покупателей, поскольку столкнутся с конкуренцией со стороны западноевропейских производителей. Кроме того, по его словам, не построена еще ни одна подлодка класса «Амур».

В декабре главнокомандующий Военно-морским флотом России, Герой РФ адмирал флота Александр Моисеев после церемонии подъема флага на дизель-электрической субмарине «Великие Луки» проекта «Лада» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заявил, что в начале 2026-го планируется заложить две новые российские дизель-электрические подводные лодки того же проекта.

В марте компания «Рособоронэкспорт» заверила, что российская подлодка «Амур 1650» стала настоящим прорывом в мире неатомных субмарин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Амур-1650
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"