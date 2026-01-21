Комплексное решение: дроны-перехватчики стали применять для защиты ЗРК «Тор»

Применение беспилотников для прикрытия систем ПВО эффективно и экономически выгодно

Войска противовоздушной обороны начали использовать тактику, при которой позиции зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» прикрывают дроны-перехватчики. Они должны сбивать беспилотники противника, приближающиеся к боевой машине. Это позволит ЗРК сосредоточиться на дальних и высотных целях. Такое решение еще и экономически оправданно — применять перехватчики для уничтожения беспилотников противника более выгодно, чем тратить дорогостоящие ракеты самих «Торов», объяснили эксперты.

Как беспилотники будут прикрывать ЗРК

В войсках противовоздушной обороны начали внедрять дроны-перехватчики. Их задача — прикрытие зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» от вражеских беспилотников, рассказали источники «Известий» в Министерстве обороны. Перехватчики работают над позициями ЗРК, пока те контролируют дальние и высотные цели.

Комплекс «Тор-М2» способен поражать цели на дистанции до 16 км и на высоте до 10 км. Скорость полета ракеты 1000 м/с. Одна машина может нести до 16 ракет. Каждая самоходная установка отслеживает и одновременно атакует четыре цели. Чтобы не отставать на маршах и в бою от танков и мотострелков, «Торы» размещены на бронированном гусеничном шасси. Вертикальный пуск ракет позволяет им быстро реагировать на угрозу с любого направления.

Фото: ТАСС/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

— На поле боя вырабатывается новая тактика. Взаимодействие систем ПВО с дронами-перехватчиками будет записано в учебниках, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — «Торы» и беспилотники должны работать в едином информационном поле и под единым управлением. Таким образом создается зонтик над ЗРК. Если противник обнаружил комплекс и начинает атаковать с помощью БПЛА, то наши дроны их перехватывают.

В определенном диапазоне «Торы» имеют слепую зону, и именно в ней должны работать дроны-перехватчики, добавил эксперт.

Такие решения необходимы и в силу того, что «Тор» — это комплекс малой дальности и размещается близко к линии боевого соприкосновения, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— То есть он оказывается как раз в той зоне, в которой действуют FPV-дроны противника. Обнаружить их радиолокационной станцией самого комплекса очень сложно, они могут идти на очень низкой высоте. И такой аппарат может уничтожить боевую машину. Нужны дешевые небольшие средства, которые могут прикрывать эти комплексы. Дроны-перехватчики хорошо для этого подходят, больше, чем любой зенитный комплекс, — сказал эксперт.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Дроны-перехватчики — относительно новое явление, одно из наиболее перспективных и активно развивающихся, добавил Юрий Лямин. Их активно разрабатывают во всём мире. В том числе и в силу экономической эффективности.

— Тратить зенитную ракету на защиту от небольшого дрона слишком дорого. Лучше использовать ее против более крупной цели, а прикрытие самих ЗРК доверить более дешевым дронам-перехватчикам, — пояснил собеседник «Известий».

Как в войсках используются роботизированные системы

Ранее «Известия» сообщали, что в России разработали эвакуатор дронов. Устройство прикрепляется к беспилотным летательным аппаратам коптерного типа. Оно захватывает потерянный свой или сбитый вражеский беспилотник и переносит его по воздуху к позициям российских подразделений. В линейке есть модели для эвакуации как небольших, так и крупных дронов.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Сейчас в войсках активно внедряются роботизированные системы, которые выполняют самый широкий круг задач. К примеру, наземные дроны уже начали доставлять снаряды артиллерийским расчетам. Их используют для подвоза боеприпасов к самоходным артиллерийским установкам (САУ). Дроны смонтированы на гусеничном шасси — это позволяет технике действовать при любой погоде и в условиях бездорожья. Системы управляются, как FPV-дроны, — по радиоканалу. Благодаря видеокартинке, поступающей с камеры, операторы видят все маневры машины в режиме реального времени. Они управляют его работой дистанционно с помощью пульта.

Другие дроны применяются для разминирования. БПЛА ведут поиск с воздуха. А обнаружив взрывоопасный предмет, уничтожают его сбросами или накладными зарядами. Аппарат может снизиться и разместить на мине, к примеру, тротиловую шашку, которую затем дистанционно подрывают. Использование дронов позволяет специалистам не рисковать, находясь на безопасном расстоянии.

В 2024 году был испытан новый роботизированный комплекс для гуманитарного разминирования. Он состоит из нескольких изделий. Первое — специальный квадрокоптер, который оснащается определенным набором оборудования. Также в состав комплекса входит роботизированная платформа для разминирования — она изготовлена на базе коммерческого погрузчика. При помощи роторного механизма она перемалывает грунт на глубину около 10 см, уничтожая при этом растительность. Таким образом робот помогает подготовить местность для работы саперов.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Обучать управлению и использованию новых наземных роботизированных комплексов начали и бойцов танковых подразделений ВС РФ. Они осваивают вождение, техническое обслуживание и боевое применение этих многофункциональных систем. Построены специальные трассы, на которых бойцы учатся грамотно преодолевать искусственные и естественные преграды. Также проводятся тренировочные стрельбы из стрелкового вооружения, которым оснащены дроны. В зависимости от комплектации это 7,62-мм ручные пулеметы РПК или автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя».

Роман Крецул