Войти
ТАСС

Россия представит на выставке в Абу-Даби самые востребованные беспилотники

273
0
0
Система «Ланцет-Э»: новая версия
Система «Ланцет-Э»: новая версия.
Источник изображения: invoen.ru

На экспозиции в том числе будут барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э"

АБУ-ДАБИ, 20 января. /ТАСС/. Самые востребованные в мире российские беспилотники, в том числе барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", представит Россия на выставке UMEX 2026. Выставка стартует в Абу-Даби 20 января и завершится 22 января.

Как сообщали в Рособоронэкспорте (входит в Ростех) на единой экспозиции будет представлены самые востребованные на мировом рынке российские БПЛА и барражирующие боеприпасы, испытанные в реальных боевых условиях и подтвердившие свои характеристики.

Среди них - модернизированный разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" компании Zala. В его состав входят разведывательный БЛА Z-16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением - "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э".

Как отмечал в интервью ТАСС генеральный директор концерна "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников, концерн представит на выставке получившие хорошие отзывы от военнослужащих в зоне СВО барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э". Кроме того, отмечал он, будет представлен разведывательный беспилотник "Скат 350 М", который был интегрирован с управляемыми боеприпасами "Куб". Кроме того, будут представлены комплексы с БПЛА "Каракурт" и "Голиаф".

Госкорпорация "Ростех", в свою очередь, презентует новейшую линейку гражданских многоцелевых беспилотников Lightning. Всего будут представлены три аппарата, каждый из которых заточен для решения различных задач. Так, Lightning 2 предназначен для доставки малых грузов и медицинских препаратов, оценки обстановки в чрезвычайных ситуациях, а также для практического обучения операторов. Версия P предназначена для мониторинга, контроля и обследования местности и обладает максимальной скоростью полета из всей линейки - до 270 км/ч. А комплекс Lightning R создан для многоцелевого мониторинга днем и ночью в различных климатических условиях.

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев отмечал, что беспилотные технологии являются одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка вооружений. Так, по прогнозам компании, спрос на БПЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы - на 400%.

Деловая программа

Кроме того, в рамках выставки, Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с делегациями ближневосточных государств, а также из других стран-участниц крупнейшего форума, посвященного беспилотным системам. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
РОЭ
СМР
Персоны
Михеев Александр
Проекты
22800 МРК
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"