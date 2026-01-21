Войти
Киев не получит обещанные президентом Чехии «охотники за дронами» L-159

Источник изображения: topwar.ru

Зеленский не получит обещанные президентом Чехии Петром Павлом боевые самолеты, правительство страны выступило категорически против отправки L-159 на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе президент Чехии посетил с визитом Киев, где в ходе пресс-конференции пообещал Зеленскому поставить несколько учебно-боевых самолетов L-159 ALCA в качестве «охотников за дронами». При этом никакой конкретики по возможной передаче самолетов не было, лишь заявление о намерениях.

Однако глава чешской партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура раскритиковал предложение продать самолеты Украине, после чего министр обороны республики Яромир Зуна проинформировал правительство, что самолеты L-159 ALCA требуются чешской армии. В общем, в правительстве Чехии решили, что данные самолеты самим нужнее, а закупка новых для их замены обойдется стране гораздо дороже.

В итоге Зеленский остался без обещанных Павлом самолетов L-159 ALCA. Впрочем, в Киеве их все равно раскритиковали из-за ограниченности применения в качестве «охотника за дронами». А после отказа их продавать эта критика только усилится, и украинцы убедят себя, что это не чехи отказались самолеты продавать, а Киев отказался их покупать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
L-159
