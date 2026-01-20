Войти
Lenta.ru

В России испытали огнеметную «Мальвину»

170
0
0
Огнеметная система «Мальвина»
Огнеметная система «Мальвина».
Источник изображения: Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие»

В России испытали мини-«Солнцепек» «Мальвина»

Миниатюрную огнеметную систему «Мальвина» испытали в России. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Война История Оружие».

Установка состоит из двух направляющих от тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Они позволяют вести огонь термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров. Направляющие оснастили защитным экраном, который рассеивает поток газов от вылетающего снаряда.

Можно допустить, что относительно легкую «Мальвину» установят на автомобильное шасси. Импровизированная альтернатива тяжелому «Солнцепеку» сможет максимально оперативно покидать огневую позицию после стрельбы.

В ноябре появились кадры, демонстрирующие применение новой ТОС-3 «Дракон» в зоне СВО. Машина 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» выполняла задачи на красноармейском направлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"