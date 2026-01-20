На помощь оружейникам «Купола» приходят роботизированные комплексы

Недавно на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» был введен в работу первый сварочный роботизированный комплекс.

Как рассказали на «Куполе», процесс внедрения робота на сварочном производстве был непростым и достаточно длительным, поскольку инженерам следовало добиться крайне точной повторяемости детали – как в каждой единице сборки, так и в общей массе.

«Задача была поставлена под конкретное изделие, соответственно под него разработана программа, оснастка и всё остальное. Но если будет запрос, есть возможность проработать и другие схожие детали, - рассказывает представитель ИЭМЗ «Купол» Егор Смирнов. - В планах и дальнейшая установка робота, но предназначенного под другое изделие, он будет отличаться и типом сварки – аргонодуговая, вместо полуавтоматической, а также будет обладать функцией технического зрения».

Отладка работы роботизированного сварочного комплекса на ИЭМЗ "Купол". Источник: https://kupol.ru/

Процесс отлаживания сварочного роботизированного комплекса еще продолжается, хотя уже достигает финальной стадии. И в это время «купольцы» осуществляют производство новых деталей.

«Так как все перемещения задаются вручную, оператору необходимо учитывать углы поворота каждого сервопровода, чтобы робот не потерял позиционирование. Этот фактор приводит к тому, что необходимо обеспечивать высокую степень повторяемости заготовок, которую изначально было обеспечить непросто. Идеальной повторяемости деталей удалось добиться вместе с командой специалистов, с которой мы в течение нескольких месяцев проделали большую работу при выверке чертежей, техпроцессов», - отмечает оператор комплекса Иван Сивков.

В целом, отмечают на «Куполе», автоматизация и роботизация для производства – это положительная тенденция: улучшаются условия труда, снижается трудоемкость производственных процессов, и, конечно, повышается качество выпускаемых деталей.

Качество шва роботизированного сварочного комплекса на ИЭМЗ "Купол". Источник: https://kupol.ru/

Следует отметить, что Ижевский электромеханический завод «Купол» системно занимается диверсификацией, развивая производство высокотехнологичного оборудования для десятков отраслей экономики: микроэлектроники, космической промышленности, топливно-энергетического комплекса, машиностроения и здравоохранения.

Так, приборы на базе твердотельного волнового гироскопа, который серийно производится на «Куполе», решают задачи навигации и ориентации, стабилизации и управления сложной техники, и, например, применяются в системах аварийного спасения космонавтов.

Теплообменники предприятия, интегрированные в более сложные изделия и системы, обеспечивают необходимые температурные и технологические режимы в составе металлургических заводов и электростанций, установок сжижения природного газа, испытательного оборудования, центров обработки данных. Также в рамках диверсификации оборонное предприятие реализует проекты водоочистки, обеспечивая сохранение экологии в промышленных городах и регионах.

Как рассказали на «Куполе», сейчас на базе предприятия развиваются два новых гражданских направления: разработка и изготовление судового оборудования, а также разработка и выпуск систем ЧПУ для металлообрабатывающих центров.