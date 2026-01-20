Войти

На помощь оружейникам «Купола» приходят роботизированные комплексы

140
0
0
ИЭМЗ Купол
Акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Недавно на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» был введен в работу первый сварочный роботизированный комплекс.

Как рассказали на «Куполе», процесс внедрения робота на сварочном производстве был непростым и достаточно длительным, поскольку инженерам следовало добиться крайне точной повторяемости детали – как в каждой единице сборки, так и в общей массе.

«Задача была поставлена под конкретное изделие, соответственно под него разработана программа, оснастка и всё остальное. Но если будет запрос, есть возможность проработать и другие схожие детали, - рассказывает представитель ИЭМЗ «Купол» Егор Смирнов. - В планах и дальнейшая установка робота, но предназначенного под другое изделие, он будет отличаться и типом сварки – аргонодуговая, вместо полуавтоматической, а также будет обладать функцией технического зрения».

Отладка работы роботизированного сварочного комплекса на ИЭМЗ "Купол".
Источник: https://kupol.ru/

Процесс отлаживания сварочного роботизированного комплекса еще продолжается, хотя уже достигает финальной стадии. И в это время «купольцы» осуществляют производство новых деталей.

«Так как все перемещения задаются вручную, оператору необходимо учитывать углы поворота каждого сервопровода, чтобы робот не потерял позиционирование. Этот фактор приводит к тому, что необходимо обеспечивать высокую степень повторяемости заготовок, которую изначально было обеспечить непросто. Идеальной повторяемости деталей удалось добиться вместе с командой специалистов, с которой мы в течение нескольких месяцев проделали большую работу при выверке чертежей, техпроцессов», - отмечает оператор комплекса Иван Сивков.

В целом, отмечают на «Куполе», автоматизация и роботизация для производства – это положительная тенденция: улучшаются условия труда, снижается трудоемкость производственных процессов, и, конечно, повышается качество выпускаемых деталей.

Качество шва роботизированного сварочного комплекса на ИЭМЗ "Купол".
Источник: https://kupol.ru/

Следует отметить, что Ижевский электромеханический завод «Купол» системно занимается диверсификацией, развивая производство высокотехнологичного оборудования для десятков отраслей экономики: микроэлектроники, космической промышленности, топливно-энергетического комплекса, машиностроения и здравоохранения.

Так, приборы на базе твердотельного волнового гироскопа, который серийно производится на «Куполе», решают задачи навигации и ориентации, стабилизации и управления сложной техники, и, например, применяются в системах аварийного спасения космонавтов.

Теплообменники предприятия, интегрированные в более сложные изделия и системы, обеспечивают необходимые температурные и технологические режимы в составе металлургических заводов и электростанций, установок сжижения природного газа, испытательного оборудования, центров обработки данных. Также в рамках диверсификации оборонное предприятие реализует проекты водоочистки, обеспечивая сохранение экологии в промышленных городах и регионах.

Как рассказали на «Куполе», сейчас на базе предприятия развиваются два новых гражданских направления: разработка и изготовление судового оборудования, а также разработка и выпуск систем ЧПУ для металлообрабатывающих центров.

  • В новости упоминаются
Компании
ИЭМЗ Купол
Проекты
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"