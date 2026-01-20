В войска ПВО Беларуси стали поступать модернизированные ЗРК «Оса 9А33-2Б»

Источник изображения: topwar.ru

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса», стоящие на вооружении войск ВВС и ПВО Республики Беларусь, регулярно отрабатывают учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне в ходе проверки Вооруженных сил Беларуси и сил реагирования Союзного государства.

Как сообщает газета «Красная Звезда», в преддверии новогодних праздников на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО прошло тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями противовоздушной обороны Северо-Западного оперативного командования.

В ходе учений расчеты комплексов «Оса», ранее заступившие на боевое дежурство в новом позиционном районе, прикрывали от ударов с воздуха сухопутные подразделения, а также военные объекты. В течение нескольких дней белорусские зенитчики совершенствовали навыки стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Оса» по целям различного типа в условиях сложной тактической обстановки.

Как отметили в Минобороны Беларуси, расчеты белорусских ЗРК продемонстрировали высокую профессиональную выучку. Полигонная работа - важный этап в профессиональном становлении зенитчиков, тем более что условия на полигоне максимально приближены к боевым.

По словам белорусских зенитчиков, расчеты ЗРК «Оса» с нетерпением ждали начала этих учений, предвкушая возможность вступить в реальный противовоздушный бой с условным противником.

В роли целей выступили мишени, обозначающие «вертолёты огневой поддержки», а также скоростная малоразмерная ракета-мишень ИВЦ 1М, которая, по сценарию учений, являлась приоритетной целью.

Выдвинувшись на позиции и получив разрешение на ракетный огонь, расчёты зенитных ракетных комплексов «Оса» провели пуски зенитных управляемых ракет. Через несколько секунд все цели были уничтожены прямым попаданием.

«Я ведь до армии был, по сути, гражданским: университет, военная кафедра БГУ. И вот я уже офицер зенитного ракетного полка, - рассказал военным журналистам начальник расчёта ЗРК «Оса» лейтенант Максим Г. - Зенитные комплексы – это не игрушки, тут куча тонкостей, знаний нужно море, и даже этого мало. Главное – не струсить. Мы готовились всей командой как в теории, так и на практике».

В целом, ЗРК семейства «Оса» являются автономными боевыми машинами, способными обнаруживать и опознавать воздушные цели различного типа, и поражать их на расстоянии до 10 км.

Комплексы, более полувека несущие противовоздушную службу, создавались на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (ныне входит в оборонный холдинг «Алмаз-Антей»).

Как отмечают в Минобороны Беларуси, недавно в войска ПВО стала поступать новая белорусская модернизация «Осы»: зенитные ракетные комплексы «Оса 9А33-2Б».

Ранее прошли успешные полигонные испытания этого модернизированного ЗРК, которые подтвердили заявленные технические характеристики боевой машины. В оборонном ведомстве Беларуси отмечают, что в результате модернизации комплекса увеличена дальность обнаружения целей и точность определения ее координат.