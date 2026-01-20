В войска ПВО Беларуси стали поступать модернизированные ЗРК «Оса 9А33-2Б»

Источник изображения: topwar.ru
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса», стоящие на вооружении войск ВВС и ПВО Республики Беларусь, регулярно отрабатывают учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне в ходе проверки Вооруженных сил Беларуси и сил реагирования Союзного государства.
Как сообщает газета «Красная Звезда», в преддверии новогодних праздников на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО прошло тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями противовоздушной обороны Северо-Западного оперативного командования.
В ходе учений расчеты комплексов «Оса», ранее заступившие на боевое дежурство в новом позиционном районе, прикрывали от ударов с воздуха сухопутные подразделения, а также военные объекты. В течение нескольких дней белорусские зенитчики совершенствовали навыки стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Оса» по целям различного типа в условиях сложной тактической обстановки.
Как отметили в Минобороны Беларуси, расчеты белорусских ЗРК продемонстрировали высокую профессиональную выучку. Полигонная работа - важный этап в профессиональном становлении зенитчиков, тем более что условия на полигоне максимально приближены к боевым.
По словам белорусских зенитчиков, расчеты ЗРК «Оса» с нетерпением ждали начала этих учений, предвкушая возможность вступить в реальный противовоздушный бой с условным противником.
В роли целей выступили мишени, обозначающие «вертолёты огневой поддержки», а также скоростная малоразмерная ракета-мишень ИВЦ 1М, которая, по сценарию учений, являлась приоритетной целью.
Выдвинувшись на позиции и получив разрешение на ракетный огонь, расчёты зенитных ракетных комплексов «Оса» провели пуски зенитных управляемых ракет. Через несколько секунд все цели были уничтожены прямым попаданием.
В целом, ЗРК семейства «Оса» являются автономными боевыми машинами, способными обнаруживать и опознавать воздушные цели различного типа, и поражать их на расстоянии до 10 км.
Комплексы, более полувека несущие противовоздушную службу, создавались на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (ныне входит в оборонный холдинг «Алмаз-Антей»).
Как отмечают в Минобороны Беларуси, недавно в войска ПВО стала поступать новая белорусская модернизация «Осы»: зенитные ракетные комплексы «Оса 9А33-2Б».
Ранее прошли успешные полигонные испытания этого модернизированного ЗРК, которые подтвердили заявленные технические характеристики боевой машины. В оборонном ведомстве Беларуси отмечают, что в результате модернизации комплекса увеличена дальность обнаружения целей и точность определения ее координат.