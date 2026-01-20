ОАК впервые за рубежом покажет Ил-114-300 и импортозамещенный «Суперджет»

Отечественные лайнеры будут демонстрироваться на выставке Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января в Хадарабаде

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представит на зарубежной площадке свои новейшие региональные самолеты — Ил-114-300 и импортозамещенный «Суперджет». Дебют отечественных лайнеров состоится на выставке Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января в городе Хадарабаде.

«Суперджет» будет представлен на статической стоянке в специальной ливрее, выполненной с элементами цветов национального флага Индии. Самолет построен по серийным технологиям, оснащен российскими системами и агрегатами. На машине стоят отечественные двигатели ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех). В рамках программы импортозамещения на «Суперджет» был установлен российский интерьер. Новый серийный салон будет впервые показан широкой публике.

Российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 также будет демонстрироваться с установленным пассажирским салоном. Машина построена из отечественных комплектующих и оснащена двигателями Объединенной двигателестроительной корпорации — ТВ7-117СТ-01. Лайнер примет участие в летной программе выставки.

«Индия является одним из стратегических партнеров России: Госкорпорация Ростех давно и успешно развивает тесное технологическое сотрудничество с коллегами, в том числе в рамках идеологии Make in India. Традиционно пользуются спросом наши боевые самолеты, но большой потенциал есть и у сферы гражданского авиастроения. В стране действует программа UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik — Пусть простые граждане страны летают), имеющая целью сделать авиаперевозки более доступными и увеличить количество региональных аэропортов. Это создает предпосылки для коммерческого успеха SJ-100 и Ил-114-300 на местном рынке», — отметили в Ростехе.

В рамках выставки Wings India 2026 с передовыми российскими разработками в области гражданской авиации можно будет ознакомиться на стенде ОАК. Кроме того, планируется проведение круглых столов, посвященных всем аспектам развития авиационной отрасли Индии, с участием специалистов Корпорации. Авиакомпании региона проявляют значительный интерес к гражданским самолетам ОАК, и в ходе выставки при содействии торгового представительства РФ в Индии запланированы показы SJ-100 и Ил-114-300 специалистам местной авиационной отрасли.

Представленный на выставке импортозамещенный самолет «Суперджет» поднялся в небо 5 сентября 2025 года. Он стал первым лайнером, построенным по серийным технологиям в целевом облике, который планируется для поставок заказчикам.

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для развития регионального авиасообщения. Он способен работать автономно с небольших аэродромов вне зависимости от их инфраструктуры, а также с коротких взлетно-посадочных полос. Ил-114-300 сертифицируется для использования в широком диапазоне климатических зон — от арктических широт и суровых сибирских просторов до горных территорий и регионов с тропическим, субтропическим и жарким климатом.

Wings India 2026 — крупнейшее в Азии мероприятие, посвященное гражданской авиации. Выставка проводится совместно Министерством гражданской авиации, правительством Индии, Управлением аэропортов (AAI) и Федерацией торгово-промышленных палат (FICCI).