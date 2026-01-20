Войти
«РТ-Техприемка» и Институт физики атмосферы РАН создадут беспилотные комплексы для экомониторинга

«РТ-Техприемка» и Институт физики атмосферы РАН создадут беспилотные комплексы для экомониторинга
«РТ-Техприемка» и Институт физики атмосферы РАН создадут беспилотные комплексы для экомониторинга.
Источник изображения: Фото: Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

Приборы позволят получать данные о состоянии воздуха в труднодоступных и промышленных районах, а также прогнозировать динамику распространения атмосферных примесей

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех и Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук займутся созданием измерительных комплексов, размещаемых на БПЛА. Приборы позволят получать данные о состоянии воздуха в труднодоступных и промышленных районах, а также формировать трехмерные карты загрязнений и оперативно прогнозировать динамику распространения атмосферных примесей.

Соответствующее соглашение подписали первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемки» Денис Конончук и заместитель директора по науке ИФА им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

Совместный проект объединит ученых и инженеров для развития отечественных технологий мониторинга атмосферы и цифровых решений для анализа экологических данных.

Партнерство предусматривает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию измерительных комплексов, размещаемых на борту беспилотных летательных аппаратов, и разработку методик измерений и обработки данных. Созданные технологии будут испытываться в реальных погодных условиях.

«Загрязнение атмосферы наносит ощутимый экономический и социальный ущерб. Даже небольшое повышение точности мониторинга и прогнозирования позволяет заметно сократить эти потери, что подчеркивает важность развития отечественных технологий анализа атмосферы. „РТ-Техприемка“ работает на стыке науки и технологий, объединяя инженерные решения и академический подход. Наша совместная работа с институтом направлена на создание российских систем экологического мониторинга, которые обеспечат не только технологическую независимость страны, но и эффективный контроль качества воздуха», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

В рамках сотрудничества планируется создание рабочих групп и регулярный обмен научно-технической информацией. Совместные исследования предполагают проведение серии экспериментально-испытательных работ, научных конференций и публикацию результатов исследований.

«Сегодня наш коллектив активно развивает и совершенствует методы наблюдения атмосферных процессов в пограничном слое, включая контактные, пульсационные и акустические подходы. Наиболее перспективным мы считаем акустическое, или, иначе, содарное зондирование. Оно особенно востребовано в сочетании с анализом данных, получаемых при помощи БПЛА. В основе содара лежит открытое в нашем институте явление рассеяния звука на атмосферной турбулентности, на неоднородностях, возникающих при движении воздуха. Сотрудничество с компанией „РТ-Техприемка“ позволит объединить фундаментальные исследования и передовые инженерные решения. Мы уверены, что результатом нашего взаимодействия станет не только развитие моделей прогноза погоды и климата, но и создание цифровой экосистемы для прогнозирования состояния приземной атмосферы в условиях городской среды», — отметил заместитель директора по науке ИФА им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

Результаты текущей работы позволят определить приоритетные направления дальнейших исследований в области мониторинга состояния атмосферы. Совместные наработки станут вкладом в развитие отечественной научно-технической базы в сфере экологического анализа и помогут расширить применение российских технологий в решении задач охраны окружающей среды.

