Космонавт рассказал о биоэкспериментах на российском сегменте МКС

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Космонавт Кононенко: На МКС проводятся эксперименты по изучению микроорганизмов

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) проводится серия логически связанных экспериментов по изучению микроорганизмов. Об этом в колонке для ТАСС рассказал исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Герой России космонавт Олег Кононенко.

Космонавт выделил три основных биоэксперимента.

Первый — «Биодеградация» — исследует воздействие микробов на материалы и системы станции. Второй — «Биоэкология» — изучает влияние невесомости и космической радиации на микроорганизмы. Третий — «Биориск» — позволяет определить пределы устойчивости жизни в открытом космосе.

«Развитие космической биотехнологии представляет собой не просто научно-техническое направление, а целостную философию будущего», — уверен космонавт.

В августе 2025 года президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что энергомощность перспективной Российской орбитальной станции для проведения научных экспериментов составит до 50 киловатт, тогда как у действующей МКС этот показатель равен 5-7 киловаттам.

В июле 2024-го группа ученых из Космического центра имени Маршалла НАСА в Хантсвилле, штат Алабама, совместно с исследователями из Университета Северной Каролины в Роли сообщила, что нашла способы уничтожения растущей в космосе биопленки — нежелательных скоплений микроорганизмов, покрытых слизью.

