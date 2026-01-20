Войти
Чехия не продаст Украине самолеты L-159

L-159T1
Первый вновь изготовленный на чешском авиастроительном предприятии Aero Vodochody Aerospace двухместный учебно-боевой самолет L-159T1, переданный ВВС Ирака. Одолена-Вода (Чехия), 31.03.2017.
Источник изображения: Alan Warnes / Jane's

ЦАМТО, 19 января. Чехия не продаст самолеты L-159 Украине, поскольку в них нуждается чешская армия. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 19 января на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.

"Мы пригласили сегодня (в понедельник – ред.) на заседание лидеров правящей коалиции министра обороны Яромира Зуну. Он сообщил нам, что армия нуждается в этих самолетах, поскольку срок их эксплуатации заканчивается лишь в 2040 году. Нет никаких самолетов, стоящих без дела в ангарах, все используются. Так что мы нуждаемся в них", – сказал премьер, добавив, что подобное решение приняло в 2023 году и предыдущее руководство Минобороны.

Как напоминает агентство, в воскресенье президент Чехии Петр Павел заявил на пресс-конференции, что во время его переговоров на минувшей неделе в Киеве украинская сторона оценила самолеты L-159 как чрезвычайно подходящие для борьбы со скоростными и крупными дронами. Эти самолеты, по словам П.Павела, являются предметом переговоров, как минимум полгода. Шла речь об их аренде Украиной, потом о дарении. Но до сих пор все эти варианты не находили понимания обеими сторонами. В итоге В.Зеленский предложил купить самолеты L-159 для ВСУ, сообщал П.Павел.

