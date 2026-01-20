Войти
Скоростной Supercam S180 покажут в Абу-Даби

Архивное фото. Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости.

«Беспилотные системы» покажут скоростной дрон Supercam S180 в Абу-Даби

Российский разведывательный дрон Supercam S180 представят на международной выставке UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила группа компаний «Беспилотные системы», передает ТАСС.

«Разработчик покажет свой флагманский БПЛА Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сферах; новейшую разработку компании — скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180, серийное производство которого запустили в 2025 году», — рассказали в организации.

Также на выставке представят квадрокоптер двойного назначения Supercam X4. В «Беспилотных системах» отметили, что российские аппараты могут быть полезны странам арабского региона. Дроны можно применять в сельском хозяйстве, для охраны границ, мониторинга инфраструктуры.

Производитель подчеркнул, что беспилотники семейства Supercam оснащены новыми защищенными каналами связи. Также они могут работать в режиме ретранслятора. Это позволяет преодолевать ограничения прямой радиовидимости.

В ноябре в «Беспилотных системах» рассказали, что Supercam S350 оснастили интеллектуальной системой обработки фото и видео на основе искусственного интеллекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Проекты
БПЛА
