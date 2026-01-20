Войти
В биржевой индекс MDAX включили акции немецкой верфи TKMS

В понедельник, 19 января, с открытием торгов на Франкфуртской фондовой бирже немецкая судостроительная компания Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) отметила включение в индекс MDAX. Как заявили Hartpunkt в пресс-службе верфи, это еще одна важная веха для TKMS всего через несколько месяцев после выделения из группы thyssenkrupp AG и успешного IPO.

Два фондовых индекса, рассчитываемые Deutsche Börse, MDAX и DAX, включают 90 крупнейших компаний Германии, акции которых котируются на бирже. TKMS стала первым поставщиком полностью интегрированных решений в военно-морской сфере, учитываемым в индексе MDAX.

Верфь ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, Германия

Naval Today


"Сегодняшнее событие посылает четкий сигнал нашим инвесторам, клиентам, партнерам и сотрудникам", – отметил генеральный директор TKMS Оливер Буркхард.

По его словам, вклад компании в оборонный потенциал сейчас актуален как никогда.

"Включение в индекс MDAX позволит нам получить доступ к более широкому кругу финансово сильных, ориентированных на долгосрочную перспективу инвесторов, что позволит нам наилучшим образом поддержать наш рост", – добавил он.

В прошедшем финансовом году 2024/2025 компания TKMS зафиксировала значительный рост всех ключевых финансовых показателей: объем заказов, составивший приблизительно 8,8 млрд евро, увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим отчетным периодом. По состоянию на 30 сентября 2025 года портфель заказов оставался на рекордном уровне в размере приблизительно 18,2 млрд евро, а выручка выросла до 2,2 млрд евро (+9%).

TKMS производит корабли и подводные лодки, а также поставляет электронику для флота. Это крупнейший в Европе производитель неатомных подлодок и фрегатов. Штат компании превышает 9,1 тысячи человек.

