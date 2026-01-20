Войти
Белорусские дроны «Беркут-БМ» будут бороться с ПВО противников индийской армии

Источник изображения: topwar.ru

Индийская армия закупила белорусские ударные беспилотники, партия дронов-камикадзе «Беркут-БМ» уже поставлена заказчику. Об этом сообщает Indian Defence Research Wing со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

Белорусский ударный реактивный беспилотник «Беркут-БМ» изначально создавался в качестве воздушной мишени для тренировок расчетов ПВО. Затем было принято решение создать на его основе и ударную версию. Причем боевая версия внешне ничем не отличается от мишени.

В Индию беспилотник поставлен в составе мобильного комплекса «Миротворец» (сам «Беркут», боевая машина на базе модернизированного ЗРК «Оса», пусковая установка КР120, наземная станция управления и средства связи). «Беркут-БМ» позиционируется как дрон-камикадзе или барражирующий боеприпас. БПЛА несет осколочно-фугасную боеголовку массой 10 кг. Беспилотник предназначен для уничтожения радаров, систем ПВО, ракетных и артиллерийских батарей и т.д. Индийцы хотят с помощью «Беркута-БМ» бороться с ПВО противника.

«Беркут-БМ» способен работать и по заранее введенным координатам, поэтому может подавлять ПВО противника в условиях работы систем РЭБ. Заявленная скорость – до 410 км/ч, дальность полета – около 150 км, дрон оптимизирован для быстрого захода на цель, пикирования и точного поражения стационарных или передвигающихся целей.

Индия не первая страна, получившая белорусский «Беркут-БМ», эти беспилотники поставлялись в Россию, Венесуэлу, Алжир, ДР Конго и Судан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Белоруссия
Венесуэла
Индия
Конго
Россия
Судан
Продукция
Су-47
Проекты
БПЛА
