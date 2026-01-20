Войти
ЦАМТО

Марокко рассматривает возможность приобретения южнокорейских ОБТ K2ME и ЗРК KM-SAM

158
0
0
ЗРК KM-SAM
Многофункциональный радиолокатор, входящий в состав ЗРК KM-SAM, Южная Корея.
Источник изображения: www.primeportal.net

ЦАМТО, 19 января. Марокко рассматривает возможность приобретения до 400 южнокорейских ОБТ K2 "Блэк Пантер", а также ЗРК средней дальности Cheongung II (KM-SAM).

Как сообщает южнокорейское издание Daum, потенциальная сделка позволит диверсифицировать закупки, выйдя за рамки исторически сложившихся поставок американских и европейских систем.

Королевство рассматривает приобретение до 400 ОБТ в модификации K2ME, адаптированной для эксплуатации в условиях пустыни и экстремально высоких температур (свыше 50 град. C). Помимо танков и системы ПВО, марокканская сторона также проявила интерес к самоходным гаубицам K9 "Тандер" и подводным лодкам класса KSS-III.

Переговоры включают обсуждение передачи технологий и возможность частичной локальной сборки. Базой для сближения стал крупный контракт с Hyundai Rotem на поставку поездов для марокканских железных дорог, подписанный ранее.

Двусторонние контакты активизировались после визита министра промышленности и торговли Марокко Риада Меззура в Сеул в апреле 2025 года.

На текущий момент проект закупки южнокорейских вооружений находится на стадии стратегической оценки. Однако интенсивность визитов делегаций, по оценке южнокорейских источников, говорит о том, что переговоры уже вышли на финальную стадию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Марокко
США
Южная Корея
K2
Hyundai
