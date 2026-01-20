В Армению отправлена первая партия управляемых РС для РСЗО "Пинака"

ЦАМТО, 19 января. В Армению отправлена первая партия управляемых реактивных снарядов для РСЗО "Пинака".

Как сообщает Hindu Business Line, об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе церемонии открытия предприятия по производству боеприпасов среднего калибра компании Solar Defence & Aerospace Limited (SDAL) в Нагпуре.

Как ранее передавал ЦАМТО, Индия и Армения подписали крупный контракт на поставку РСЗО "Пинака", реактивных снарядов к ним и других боеприпасов в начале сентября 2022 года.

Контракт был подписан в рамках пакетного соглашения на поставку вооружения и боеприпасов, достигнутого между странами на фоне обострившихся отношений с соседним Азербайджаном. Хотя общая стоимость заключенных контрактов не разглашалась, предполагалось, что в Армению будет поставлено вооружений на сумму более 20 млрд. рупий (245,4 млн. долл.). Позднее из армянских источников стало известно, что всего приобретено четыре батареи РСЗО "Пинака". В рамках пакетного соглашения Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и ряд других боеприпасов.

Поставка пусковых установок РСЗО "Пинака" началась в июле 2023 года и была полностью завершена к ноябрю 2024 года. Поставки начались практически одновременно с передачей Еревану первой батареи зенитного ракетного комплекса малой дальности "Акаш" производства индийской компании Bharat Dynamics Limited (BDL).

214-мм РСЗО "Пинака" спроектирована и разработана Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO). Разработка началась в 1980-е годы для замены парка БМ-21 "Град". Боевой вес РСЗО "Пинака" (с РС) составляет около 27,1 т. Расчет состоит из пяти человек. В состав артиллерийской части входят два транспортно-пусковых контейнера с 12 РС. Максимальная дальность стрельбы – 40 км, минимальная – 10 км. В настоящее время ведется разработка усовершенствованной версии РСЗО "Пинака" Mk.2, дальность стрельбы которой превысит 70 км.

Индия на текущий момент остается ключевым оборонным партнером Армении. По данным Министерства финансов Индии, общий объем импорта Арменией вооружений из Индии к началу 2024/25 ф.г. достиг 600 млн. долл. Кроме вышеупомянутых систем это гаубицы ATAGS, противотанковые ракеты и системы по борьбе с беспилотниками.