Войти
ЦАМТО

В Армению отправлена первая партия управляемых РС для РСЗО "Пинака"

138
0
0
РСЗО Pinaka
РСЗО Pinaka.
Источник изображения: www.armyrecognition.com

ЦАМТО, 19 января. В Армению отправлена первая партия управляемых реактивных снарядов для РСЗО "Пинака".

Как сообщает Hindu Business Line, об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе церемонии открытия предприятия по производству боеприпасов среднего калибра компании Solar Defence & Aerospace Limited (SDAL) в Нагпуре.

Как ранее передавал ЦАМТО, Индия и Армения подписали крупный контракт на поставку РСЗО "Пинака", реактивных снарядов к ним и других боеприпасов в начале сентября 2022 года.

Контракт был подписан в рамках пакетного соглашения на поставку вооружения и боеприпасов, достигнутого между странами на фоне обострившихся отношений с соседним Азербайджаном. Хотя общая стоимость заключенных контрактов не разглашалась, предполагалось, что в Армению будет поставлено вооружений на сумму более 20 млрд. рупий (245,4 млн. долл.). Позднее из армянских источников стало известно, что всего приобретено четыре батареи РСЗО "Пинака". В рамках пакетного соглашения Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и ряд других боеприпасов.

Поставка пусковых установок РСЗО "Пинака" началась в июле 2023 года и была полностью завершена к ноябрю 2024 года. Поставки начались практически одновременно с передачей Еревану первой батареи зенитного ракетного комплекса малой дальности "Акаш" производства индийской компании Bharat Dynamics Limited (BDL).

214-мм РСЗО "Пинака" спроектирована и разработана Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO). Разработка началась в 1980-е годы для замены парка БМ-21 "Град". Боевой вес РСЗО "Пинака" (с РС) составляет около 27,1 т. Расчет состоит из пяти человек. В состав артиллерийской части входят два транспортно-пусковых контейнера с 12 РС. Максимальная дальность стрельбы – 40 км, минимальная – 10 км. В настоящее время ведется разработка усовершенствованной версии РСЗО "Пинака" Mk.2, дальность стрельбы которой превысит 70 км.

Индия на текущий момент остается ключевым оборонным партнером Армении. По данным Министерства финансов Индии, общий объем импорта Арменией вооружений из Индии к началу 2024/25 ф.г. достиг 600 млн. долл. Кроме вышеупомянутых систем это гаубицы ATAGS, противотанковые ракеты и системы по борьбе с беспилотниками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Индия
Продукция
Град РСЗО
Компании
DRDO
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"