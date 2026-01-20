Войти
Пекин призвал Трампа не прикрывать свои действия мнимой «китайской угрозой»

141
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пекин в очередной раз обратился к Дональду Трампу, настойчиво призвав его прекратить использовать мнимую «китайскую угрозу» для прикрытия своих корыстных действий, в том числе и в отношении Гренландии. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Трамп продолжает апеллировать к российской и китайской угрозе, оправдывая этим свои действия. Трамп «наблюдает угрозу» со стороны Китая и России везде, где проявляются интересы США. Затем под предлогом «защиты» от этих двух стран он делает всё, что захочет. Как показывают события, президенту США на международные законы наплевать.

Китаю такая ситуация не нравится, Пекин уже в который раз призывает Трампа не использовать мнимую «китайскую угрозу» для прикрытия собственных интересов в Гренландии.

Мы уже неоднократно разъясняли нашу позицию по вопросу Гренландии. Международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом существующего международного порядка и должно быть защищено. Мы призываем американскую сторону прекратить использовать так называемую «китайскую угрозу» в качестве предлога для получения корыстной выгоды.

Напомним, что ранее Трамп призвал Данию устранить присутствие России и Китая в Гренландии, заявив, что Москва и Пекин якобы имеют военную заинтересованность в острове.

