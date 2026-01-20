Войти
Киев остановил закупки немецких дронов HX-2 из-за провала фронтовых испытаний

Источник изображения: topwar.ru

Украина приостановила закупки немецких ударных беспилотников по причине несоответствия дронов заявленным ранее характеристикам. Испытания дронов проводились на линии фронта в боевых условиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны Германии.

Закупка ударных дронов HX-2 производства немецкой Helsing остановлена после провала испытаний. Заявленные как обладающие элементами искусственного интеллекта и способные работать в условиях РЭБ БПЛА на самом деле данным характеристикам не соответствовали. Как оказалось, никаких элементов ИИ они не содержали, связь оператора и дрона глушилась обычной системой радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, выявлены проблемы с системой запуска беспилотников, в ходе испытаний в воздух удалось поднять лишь 25% от общего количества дронов. Причина — механические неисправности катапульты.

На данный момент Киев желания получить эти беспилотники не высказывает, хотя их поставка идет за счет немецких средств, а не украинских. Впрочем, в Берлине не исключают, что Украина еще выразит заинтересованность в этих дронах. В самой компании Helsing заявили, что никаких жалоб на свои ударные БПЛА от украинских военных не получали, про доклад Минобороны ФРГ не слышали.

Как минимум шесть подразделений в украинской армии прислали запросы относительно HX-2. Мы уже значительно расширили наши производственные мощности, но сначала нам нужно выполнить существующие обязательства по контрактам.
