Военкор рассказал об уничтожающих миллионные цели «Ланцетах»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Коц: Дроны «Ланцет» за 35 тысяч долларов уничтожают западные танки за миллионы

Российские дроны-камикадзе комплекса «Ланцет» в ходе СВО регулярно уничтожают технику стоимостью в миллионы долларов. О соотношении стоимости аппаратов и их целей рассказал военкор Александр Коц в Telegram.

Он напомнил, что с начала СВО «Ланцеты» поразили более четырех тысяч целей, включая более 60 современных западных танков Abrams, Challenger 2 и Leopard 2.

«По соотношению "эффективность-стоимость" этот ударный комплекс не имеет себе равных. Стоимость одного "Ланцета" — около 35 тысяч долларов, танка M1A1 Abrams — порядка 10 миллионов», — пишет Коц.

По его словам, потенциальные иностранные заказчики «эту арифметику прекрасно понимают».

Ранее в январе компания ZALA сообщила, что комплекс «Ланцет-Э» представят на международной выставке беспилотных систем UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ). В него входит разведывательный аппарат Z-16Э, а также дроны-камикадзе «Изделие-51Э» и «Изделие-52Э».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
ОАЭ
Россия
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
Беспилотные системы
БПЛА
