Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

141
0
0
ЦАМТО, 19 января. Власти Финляндии направят ВС Украины новый пакет военной помощи. Президент страны по предложению правительства принял решение по данному вопросу 16 января, сообщило Минобороны Финляндии.

Это 31-й пакет военной помощи, который Финляндия передает Украине. По расчетам, замена вооружений и военной техники, поставленных в рамках нового пакета, обойдется Финляндии в 98 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет 3,1 млрд. евро.

Как заявил министр обороны Антти Хяккянен, на этот раз пакет сформирован в ускоренном темпе для удовлетворения самых насущных потребностей ВСУ. Программа закупок ВиВТ для поддержки Украины у компаний финской оборонной промышленности также продвигается в соответствии с планом. Финляндия намерена продолжить оказание военной помощи Украине.

Как заявило МО Финляндии, для обеспечения безопасности номенклатура пакета помощи, способ, сроки и другие детали ее доставки к месту назначения не раскрываются. При принятии решения о выделении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы и боеприпасы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, боеприпасы различных калибров, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.

Кроме того, в Финляндии налаживается совместное с украинскими партнерами производство вооружений.

