Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

ЦАМТО, 19 января. Власти Финляндии направят ВС Украины новый пакет военной помощи. Президент страны по предложению правительства принял решение по данному вопросу 16 января, сообщило Минобороны Финляндии.

Это 31-й пакет военной помощи, который Финляндия передает Украине. По расчетам, замена вооружений и военной техники, поставленных в рамках нового пакета, обойдется Финляндии в 98 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет 3,1 млрд. евро.

Как заявил министр обороны Антти Хяккянен, на этот раз пакет сформирован в ускоренном темпе для удовлетворения самых насущных потребностей ВСУ. Программа закупок ВиВТ для поддержки Украины у компаний финской оборонной промышленности также продвигается в соответствии с планом. Финляндия намерена продолжить оказание военной помощи Украине.

Как заявило МО Финляндии, для обеспечения безопасности номенклатура пакета помощи, способ, сроки и другие детали ее доставки к месту назначения не раскрываются. При принятии решения о выделении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы и боеприпасы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, боеприпасы различных калибров, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.

Кроме того, в Финляндии налаживается совместное с украинскими партнерами производство вооружений.