Беспилотник-разведчик Supercam S180 впервые покажут на выставке в Абу-Даби

Дрон Supercam S180
Дрон Supercam S180.
Мероприятие пройдет с 20 по 22 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новейший скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180, запущенный в 2025 году в серийное производство, впервые будет представлен на международной выставке UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщили в ГК "Беспилотные системы".

"На UMEX 2026 разработчик покажет свой флагманский БПЛА - Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сферах; новейшую разработку компании - скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180, серийное производство которого запустили в 2025 году; и квадрокоптер Supercam X4 двойного назначения, работу которого иностранные наблюдатели смогли оценить на нескольких международных учениях в конце 2025 года", - сообщили в организации.

В ГК "Беспилотные системы" подчеркнули, что беспилотники линейки Supercam могут быть полезны странам арабского региона в различных сферах. "Например, для охраны границ, правопорядка, антитеррористических операций, мониторинга инфраструктуры нефтедобывающих компаний, в строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, для мониторинга линий электропередачи. В 2025 году группа компаний "Беспилотные системы" расширила номенклатуру экспортных поставок, что свидетельствует о конкурентоспособности продукции под маркой Supercam", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что все беспилотные летательные аппараты марки Supercam оснащены новыми защищенными каналами связи, они могут работать в режиме ретранслятора и увеличивать дальность разведки, преодолевать ограничения прямой радиовидимости, создать устойчивую передачу данных в условиях сложного рельефа или активного радиоэлектронного подавления . Все это расширяет горизонты тактики их применения. "Подобные возможности могут быть востребованы на международных рынках", - уточнили в ГК "Беспилотные системы".

Выставка в Абу-Даби пройдет с 20 по 22 января. 

