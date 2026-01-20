Войти
Глава "Ак Барса" озвучил планы по судостроению на 2026 год

150
0
0

Глава "Ак Барса" озвучил планы по судостроению на 2026 год

Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует сдать девять гражданских судов и военных кораблей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Рената Мистахова.

По его словам, порядка 70% планируемых к сдаче объектов приходится на гражданские суда. Он отметил, что предприятие держит курс на развитие такой продукции.

Зеленодольский завод имени Горького. Стапельно-достроечный цех 25

Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев


Также Ренат Мистахов подвел итоги 2025 года.

"Есть стабильность в рамках отгрузки продукции. В прошедший год у нас было семь кораблей и судов. Мы держим курс на развитие гражданской продукции", – добавил глава "Ак Барса".

В 2024 году корпорация сдала шесть кораблей и судов, отмечает ТАСС.

Одним из ключевых активов корпорации "Ак Барс" является Зеленодольский завод имени A.M. Горького. За свою историю верфь построила свыше 1,5 тысячи заказов, включая порядка 600 военных кораблей.

  • В новости упоминаются
Компании
ЗДЗ Горького
