Войти
Военное обозрение

«Простота и массовость»: Многоцелевой дрон Lightning представят в ОАЭ

139
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В России разработали многоцелевой дрон Lightning. Новейшая линейка этих летательных аппаратов впервые будет продемонстрирована на Международной выставке беспилотных систем в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», одно из предприятий которого является производителем новинок.

Предполагается, что новые БПЛА будут задействованы в основном в гражданской сфере. Новейшие беспилотные комплексы являются универсальными и способны выполнять широкий спектр задач, включая разведку и мониторинг, доставку грузов, охрану границ и поисково-спасательные операции.

Линейка аппаратов, которые представят на выставке, включает три модификации.

Lightning 2 рекомендуют применять для доставки грузов, в первую очередь, медпрепаратов, мониторинга обстановки при чрезвычайных ситуациях и для тренировки операторов. Его максимальная грузоподъемность составляет 6 кг при предельной дальности 50 километров.

Lightning P – самая быстрая из трех моделей. Ее скорость может достигать 270 км/ч. С помощью такого БПЛА можно осуществлять мониторинг местности.

Дрон Lightning R способен осуществлять мониторинг в любую погоду и днем, и ночью. Его главная особенность – наличие видеокамеры с 30-кратным зумом на гироскопическом подвесе.

В «Ростехе» уверены, что при производстве данных беспилотников будет обеспечена простота и массовость при относительно невысокой себестоимости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"