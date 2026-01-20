«Простота и массовость»: Многоцелевой дрон Lightning представят в ОАЭ

Источник изображения: topwar.ru

В России разработали многоцелевой дрон Lightning. Новейшая линейка этих летательных аппаратов впервые будет продемонстрирована на Международной выставке беспилотных систем в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», одно из предприятий которого является производителем новинок.

Предполагается, что новые БПЛА будут задействованы в основном в гражданской сфере. Новейшие беспилотные комплексы являются универсальными и способны выполнять широкий спектр задач, включая разведку и мониторинг, доставку грузов, охрану границ и поисково-спасательные операции.

Линейка аппаратов, которые представят на выставке, включает три модификации.

Lightning 2 рекомендуют применять для доставки грузов, в первую очередь, медпрепаратов, мониторинга обстановки при чрезвычайных ситуациях и для тренировки операторов. Его максимальная грузоподъемность составляет 6 кг при предельной дальности 50 километров.

Lightning P – самая быстрая из трех моделей. Ее скорость может достигать 270 км/ч. С помощью такого БПЛА можно осуществлять мониторинг местности.

Дрон Lightning R способен осуществлять мониторинг в любую погоду и днем, и ночью. Его главная особенность – наличие видеокамеры с 30-кратным зумом на гироскопическом подвесе.

В «Ростехе» уверены, что при производстве данных беспилотников будет обеспечена простота и массовость при относительно невысокой себестоимости.