Глава концерна "Калашников" Лушников: На СВО "рождаются" новые версии проверенного оружия

Концерн "Калашников" выполнил Гособоронзаказ 2025 года в полном объеме. А еще специалисты компании разработали новую версию автомата, барражирующих боеприпасов и беспилотников. О новом оружии, военной форме и не только в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2025 года в преддверии выставки UMEX-2026 в Абу-Даби рассказал генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

— Алан Валерьевич, завтра начинается 7-ая Международная выставка и конференция беспилотных систем и тренажеров UMEX 2026, хотелось бы начать наше интервью именно с этого. Какие изделия, может быть, новинки приготовил "Калашников"?

— В Абу-Даби мы привезли несколько наших как известных изделий, так и, можно сказать, новинок. В сегменте управляемых барражирующих боеприпасов мы показываем наши широко известные изделия, получившие хорошие отзывы от военнослужащих из зоны проведения СВО, это "Куб-2Э" и "Куб-10Э". Эти изделия мы представили впервые год назад на выставке IDEX 2025 здесь же в ОАЭ. За это время было освоено серийное производство этих изделий и начата их поставка заказчику.

Также мы показываем наш разведчик "Скат 350 М". Это, без ложной скромности, довольно удачный аппарат, действительно популярный среди заказчиков благодаря своей высокой эффективности и надежности. Наконец, мы привезли два изделия, которые можем назвать новинками ввиду глубокой степени усовершенствования их предшественников. Это — БЛА коптерного типа "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0". Они разработаны с учетом мнения военнослужащих по результатам апробации предыдущих образцов "Голиафа" и "Каракурта" в зоне проведения СВО. Оба новых БЛА позволяют осуществлять поиск, обнаружение, распознавание, наблюдение за стационарными и подвижными целями в любое время суток. В отличие от аппаратов предыдущего поколения новые образцы включают в себя различные системы помощи оператору, среди которых система оптического позиционирования, система захвата и удержания цели, системы обхода препятствий, оповещения о внештатных ситуациях и другие.

Кроме того, комплексы "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0" обеспечивают передачу телеметрии, команд управления, видеоизображения по защищенному каналу радиосвязи и имеют возможность перестраивать рабочую частоту радиолинии во время полета, что особенно актуально при воздействии помех на поле боя. Оба беспилотника имеют совмещенные с тепловизорами дневные камеры на гиростабилизированных подвесах.

— Алан Валерьевич, какой самый главный итог 2025 года для концерна "Калашников"?

— Самый главный итог прошлого года, и это наш безусловный приоритет, — выполнение Гособоронзаказа в полном объеме и точно в установленные сроки. А по ряду позиций даже досрочное выполнение, несмотря на кратно возросшие объемы.

— Это какие позиции, можно поподробнее?

— Например, это линейка наших управляемых боеприпасов "Куб". Мы полностью и досрочно завершили отгрузки всех изделий в адрес заказчика в конце октября. Это учитывая существенный, действительно серьезный рост объемов госзаказа по этой линейке на прошлый год.

— То есть продукт востребован, к нему есть доверие?

— Да, наши "Кубы" уверенно вошли в состав вооружения МО и заняли свою нишу среди номенклатуры других производителей. Фактически за три года разработаны и запущены в производство целые линейки, семейства этих изделий. В 2025 году мы впервые представили несколько новых изделий. Мы запустили в производство и начали поставлять заказчику новые боеприпасы линейки УБ "Куб" — это "Куб-2" и "Куб-10".

Более того, мы завершили сопряжение УБ "Куб-2" с нашим разведчиком "Скат 350 М", причем на нашем оригинальном калашниковском программном обеспечении. Так что теперь мы предлагаем заказчикам готовое высокоэффективное решение — тандем разведчика и УБ. Кстати, эффективность всех наших изделий подтверждается их активным применением в зоне СВО. Отзывы со стороны военнослужащих исключительно положительные.

— Как организовано получение концерном обратной связи?

— Организовано четко по нескольким каналам. Во-первых, у нас в зоне СВО работают ремонтные бригады по обслуживанию нашей самой разной техники — от стрелкового оружия до гусеничных шасси и БЛА. Наши специалисты видят характер повреждений и помимо того, что осуществляют ремонт, анализируют получаемую информацию и передают ее на предприятия для дальнейшей работы. Во-вторых, на исторических территориях у концерна есть представительство, о котором знают в Министерстве обороны и куда всегда могут обратиться военнослужащие в установленном порядке. В-третьих, представители наших конструкторских бюро регулярно выезжают в зону проведения СВО опять же для получения обратной связи и предоставления каких-либо рекомендаций или пояснений. Есть и другие каналы получения обратной связи, так что наши продукты постоянно совершенствуются и дорабатываются именно на основе пожеланий военнослужащих.

— Не могли бы привести пример по работе с конкретным изделием?

— Конечно. Могу привести пример модернизации нашего основного автомата АК-12. В настоящее время концерн ведет серийное изготовление уже третьего поколения этого изделия. Так называемый автомат АК-12 в модификации 2023 года был защищен всеми необходимыми видами испытаний в 2023 году. Он появился полностью по результатам опыта боевого применения предыдущих двух версий — 2018 года и 2021 года. Этому предшествовала огромная работа: наши конструкторы ездили на полигоны и в действующие части в зоне СВО, разговаривали с самыми разными людьми, и в конечном итоге родилась новая версия изделия, которую мы сейчас и производим.

Это непростая работа: вся собранная информация должна быть систематизирована. Все изменения необходимо внести в конструкторскую документацию и согласовать с заказчиком. Так что, это не очень быстрые процессы, но, справедливости ради надо сказать, что бюрократические проволочки стали решаться намного быстрее, чем раньше.

— Есть ли новые изделия, которые концерн разработал уже в ходе СВО?

— Да. Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12 К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки за полгода сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска. Так что это и есть пример, когда на основе обратной связи от военнослужащих из зоны СВО мы создали практически новое эффективное изделие.

— Алан Валерьевич, "Калашников" сегодня​​​​​ один из немногих отечественных холдингов, которые, если можно так сказать, "прикрывает" военнослужащего сразу по нескольким направлениям — по стрелковому оружию, по ракетам, по катерам и по беспилотникам. Помимо этого, концерн еще одевает и обувает наших бойцов.

— Да, действительно, наши предприятия, в частности "Триада-ТКО", "Техинком" и "НИИ Стали" разрабатывают и производят профессиональную боевую одежду, снаряжение и средства индивидуальной бронезащиты (СИБЗ). "Триада-ТКО" — вообще один из лидеров и ключевых поставщиков МО в области обмундирования и СИБЗ. В 2023 году мы начали поставки в войска комплекта обмундирования нового поколения ВКПО 3.0 и бронежилета с системой распределения веса КБС "Стрелок". Прототипы данных изделий были разработаны нами в инициативном порядке для обеспечения подразделений специального назначения и получили положительную оценку по итогам апробации.

Поэтому мы пошли дальше. Разработан и продемонстрирован президенту РФ — верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину перспективный комплект обмундирования "Новатор", в состав которого, в частности, входят перспективный всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2 для умеренного климата, фуражка летняя, перчатки летние (огнестойкие), рукавицы, перспективный общевойсковой бронешлем "Новатор–БШ", перспективный бронежилет общевойсковой "Новатор–БЖ", перспективный рюкзак общевойсковой "Новатор–ТС" и спальные мешки. Отмечу, что за счет применения новых материалов и технологий мы сумели добиться значительного улучшения характеристик наших изделий.

— А каких?

— Приведу несколько примеров. Мы объединили костюм летний и демисезонный в костюм всесезонный, сократив тем самым количество изделий, сохранив комфорт использования в теплое время года и защиту от осадков и ветра при использовании в холодное время года. Повысили теплоизоляционные свойства костюмов утепленных, курток флисовых и белья за счет применения усовершенствованных материалов. В области средств индивидуальной бронезащиты за счет внедрения одного из ноу-хау нам удалось повысить защитные характеристики бронешлема при сопоставимой массе и площади защиты с текущим общевойсковым бронешлемом.

Особое внимание мы уделили в бронежилете повышению его защитных характеристик от осколков мин и гранат вероятного противника. Сама конструкция бронежилета позволяет гибко его адаптировать от разгрузочной системы до штурмового бронежилета для применения в различных регионах и специфики задач, от Африканского континента до Северных широт. Конструкция нового модульного рюкзака обеспечивает интеграцию с бронежилетом, предусматривает транспортировку тяжелого вооружения, контейнеров с дронами, внутренний интерфейс позволяет адаптировать снаряжения при помощи дополнительных контейнеров под нужды инженеров, медиков, специалистов связи. Мы расширяем наши компетенции в области экипировки, разрабатывая и внедряя системные решения по защите рук и бивуака. По результатам войсковой эксплуатации изделия дорабатываются, идут работы по постановке изделий на снабжение.

— Алан Валерьевич, в соответствии с указом Президента от 11 августа этого года, начиная с 2026 года вся форма военнослужащих ВС России должна производиться только на отечественных фабриках, а с 2027 года — исключительно из отечественных материалов. Вы к этому готовы?

— Готовы! Как я уже подчеркнул, мы — один их ключевых поставщиков обмундирования и СИБЗ для МО РФ, так что мы находимся в авангарде исполнения указа президента. В течение всего 2025 года мы предприняли ряд существенных усилий по расширению наших производственных мощностей. У нас несколько новых производственных площадок в различных регионах страны. То же самое касается и материалов. Мы активно работаем с отечественными производителями тканей, заключаем с ними договоры. Так что, указ президента безусловно будет выполнен без ущерба поставкам наших изделий заказчикам и их качеству.

— Алан Валерьевич, возвращаясь к многопрофильности концерна "Калашников": как вы обеспечиваете себя квалифицированными кадрами из самых разных секторов промышленности — металлургами, оружейниками, корабелами, медиками, специалистами легкой промышленности?

— Это огромная проблема. И не только "Калашникова", но всей нашей "оборонки". Высококвалифицированных кадров не хватает совершенно очевидно. Мы, конечно же, постоянно мониторим рынок труда и ищем нужных нам специалистов, но все больше понимаем, что стабильность в обеспечении персоналом может быть достигнута только за счет собственной системы "выращивания" кадров. Чем и занялись особенно активно в прошлом году.

Мы разработали целую "образовательную" стратегию, она включает в себя работу по поиску и обучению персонала прямо вот со школы и до университета. Для этого у нас есть Академия "Калашников", есть проект "Калашников Политех", в рамках которого происходит отбор наиболее талантливых молодых людей из профильных колледжей и институтов для их дальнейшего целевого обучения в ведущих вузах России уже под нашим кураторством. Во время обучения они проходят практику на наших заводах, получают стипендию, а по окончании вуза приходят на работу в уже знакомый коллектив.

— Это же проект федерального уровня? Вы отсматриваете перспективную молодежь по всем регионам?

— Почти. Главным образом в регионах присутствия. А это и Москва, и Санкт-Петербург, и Ижевск, Киров, Липецк. В конце прошлого года провели "День концерна Калашников" на съезде Народной Дружины ДНР в Бердянске. Там собралась очень талантливая и искренне интересующаяся, открытая молодежь. У меня состоялся с ними живой разговор, и они меня подкупили несколькими моментами. Во-первых, желанием расти и развиваться. Во-вторых, опыт, который они приобрели в этих многострадальных регионах. Им не надо объяснять, что такое оружие, как оно работает, какова его настоящая ценность. Вот они совершенно точно знают, что человек с оружием — это защитник, жизнь их этому научила. Они умеют оказывать первую медицинскую помощь не хуже подготовленного санинструктора или фельдшера. Поэтому я абсолютно уверен, что с таким уважительным отношением к серьезным вещам, с их жизненным опытом в вузах они станут прекрасными специалистами-оружейниками под нашим руководством. И я сразу там же на встрече объявил о выделении им десяти мест в лучших наших вузах. С выплатой стипендии, с гарантией трудоустройства. Так что с историческими регионами мы только начинаем.

— Что ждут от "Калашникова" в 2026 году?

— От нас ждут качественных и надежных изделий. Изделий, которые действительно помогают бойцам решать их задачи на поле боя, которые защищают и сохраняют им жизни. Динамика и логика СВО требуют скорости и оперативности разработок и внедрения новых изделий, модернизации существующих. Что, в свою очередь, требует от участников пересмотра существующих процессов и протоколов.