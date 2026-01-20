Войти
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК

Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

Специалисты концерна разработали целую образовательную стратегию, которая включает в себя работу по поиску и обучению персонала со школы и до университета, отметил Алан Лушников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нехватка квалифицированных кадров является большой проблемой российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Это огромная проблема. И не только "Калашникова", но всей нашей оборонки. Высококвалифицированных кадров не хватает, совершенно очевидно. Мы, конечно же, постоянно мониторим рынок труда и ищем нужных нам специалистов, но все больше понимаем, что стабильность в обеспечении персоналом может быть достигнута только за счет собственной системы выращивания кадров, чем и занялись особенно активно в прошлом году", - сказал Лушников.

Он пояснил, что специалисты концерна разработали целую образовательную стратегию, которая включает в себя работу по поиску и обучению персонала со школы и до университета. Для этого у концерна есть Академия "Калашников", проект "Калашников Политех", в рамках которого происходит отбор наиболее талантливых молодых людей из профильных колледжей и институтов для их дальнейшего целевого обучения в ведущих вузах России под кураторством "Калашникова". Во время обучения они проходят практику на заводах концерна, получают стипендию, а по окончании вуза приходят на работу в "Калашников". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
СМР
