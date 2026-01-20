NBC: Трамп намерен закупить большее количество ледоколов

ЦАМТО, 19 января. Президент США Дональд Трамп намерен закупить большее количество ледоколов, в том числе, для патрулирования побережья Канады.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Телеканал описывает отношения Белого дома к Канаде, подчеркивая обеспокоенность Трампа по поводу ее "уязвимости". Как отметили телеканалу чиновники, финансирование закупки может быть включено в военный бюджет США на 2027 ф.г.

"Трамп высказал заинтересованность в приобретении большего количества ледоколов для обеспечения патрулирования, в том числе, побережья Канады, что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год", – рассказали телеканалу чиновники.

Как напоминает "РИА Новости", Д.Трамп ранее заявил, что США заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные – в США.

Д.Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола – Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.