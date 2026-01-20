Войти
ЦАМТО

NBC: Трамп намерен закупить большее количество ледоколов

144
0
0
Ледокол Polar Star
Ледокол Polar Star.
Источник изображения: © www.p-expeditions.com

ЦАМТО, 19 января. Президент США Дональд Трамп намерен закупить большее количество ледоколов, в том числе, для патрулирования побережья Канады.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Телеканал описывает отношения Белого дома к Канаде, подчеркивая обеспокоенность Трампа по поводу ее "уязвимости". Как отметили телеканалу чиновники, финансирование закупки может быть включено в военный бюджет США на 2027 ф.г.

"Трамп высказал заинтересованность в приобретении большего количества ледоколов для обеспечения патрулирования, в том числе, побережья Канады, что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год", – рассказали телеканалу чиновники.

Как напоминает "РИА Новости", Д.Трамп ранее заявил, что США заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные – в США.

Д.Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола – Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Финляндия
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"