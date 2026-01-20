Войти
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода

Тренировка десантно-штурмового батальона с автоматом АК-12К
Тренировка десантно-штурмового батальона с автоматом АК-12К.
Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

Крупную серийную партию поставили в войска, рассказал генеральный директор концерна Алан Лушников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Штурмовой автомат АК-12К был спроектирован и запущен в производство концерном "Калашников" за полгода на основе обратной связи от военных в зоне СВО. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Калашникова", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

"Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки - за полгода - сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска. Так что это и есть пример, когда на основе обратной связи от военнослужащих из зоны СВО мы создали практически новое эффективное изделие", - сказал Лушников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
СМР
