"Рособоронэкспорт" покажет испытанные в боевых условиях БПЛА на UMEX 2026

Мероприятие пройдет в Абу-Даби, рассказали в пресс-службе компании

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые покажет испытанные в реальных боевых условиях БПЛА на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На мероприятии, которое пройдет с 20 по 22 января 2026 года в Абу-Даби, спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области беспилотных летательных аппаратов и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств", - информировали в пресс-службе. Отмечается, что компания представит на выставке самые востребованные на мировом рынке российские беспилотники и барражирующие боеприпасы, испытанные в боевых условиях и подтвердившие свои характеристики.

"В Абу-Даби компания представит барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", имеющий рекорд по подтвержденным пораженным целям, а также разведывательные беспилотники "Скат-350М" и Supercam S350. По ним мы готовы вести переговоры о поставках из России или технологическом сотрудничестве, а на ряд образцов "Рособоронэкспортом" уже подписаны экспортные контракты с партнерами", - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводят в пресс-службе компании.

Там уточнили, что в составе глубоко модернизированного разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" на UMEX 2026 представлены разведывательный беспилотник Z-16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением - "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э" от компании Zala. Их ключевыми отличительными особенностями являются низкая эффективная площадь рассеяния и акустическая сигнатура, устойчивость к РЭБ, точное маневрирование во всех плоскостях, а также быстрое развертывание и простота использования. По данным открытых источников и оценкам военных аналитиков, благодаря этому комплексу выведено из строя более 4 тыс. единиц военной техники противника.

Барражирующий боеприпас семейства "Куб-2-2Э" разработки и производства концерна "Калашников" - новейший российский образец с автоматической системой наведения, эволюционировавший благодаря анализу боевого применения. Производитель обеспечил возможность сопряжения этого боеприпаса с разведывательным беспилотником "Скат-350М", благодаря чему они могут работать в тандеме. Также от концерна "Калашников" "Рособоронэкспорт" представит комплексы с беспилотниками "Каракурт" и "Голиаф", которые позиционируются как эффективные легкие разведывательные беспилотники, применяющиеся на уровне боец - отделение - взвод.

По данным пресс-службы, для оснащения барражирующих боеприпасов, FPV-дронов и других типов БПЛА на UMEX 2026 демонстрируются различные современные средства поражения производства госкорпорации "Ростех". Среди них осколочно-фугасные, зажигательные, кумулятивно-зажигательные, учебные и многофакторные боевые части.