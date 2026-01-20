Войти
Военное обозрение

«Купи сам, потом компенсируем»: Минобороны Украины реформирует снабжение ВСУ

145
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинское военное ведомство планирует радикальный эксперимент: с 2026 года часть экипировки солдаты смогут покупать сами, а государство будет возвращать им деньги. Этот шаг — прямое признание кризиса действующей системы централизованного вещевого обеспечения.

«Часто полученное имущество складируется, а нужные вещи военные приобретают за свои средства», — констатировал директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. Новая гибридная модель призвана исправить эту ситуацию, добавив системе гибкости.

Как это будет работать?

Государство не отказывается от контроля, утверждая строгий список сертифицированного снаряжения. Однако в рамках этого «каталога» выбор конкретной куртки, обуви или снаряжения переходит к военнослужащему. Предполагается, что каждый получит виртуальный лимит на год, потратить который можно будет через военные цифровые сервисы. Важное исключение — средства защиты (бронежилеты, каски) останутся в ведении централизованных поставок.

Переход к такой модели — это палка о двух концах. С одной стороны, она может резко повысить удовлетворенность бойцов и оперативность обеспечения, приблизив его к реальным нуждам фронта. С другой — чревата новыми вызовами: риском завышения цен поставщиками, сложностями с администрированием и потенциальным неравенством в качестве экипировки у разных подразделений.

Мало того, нет ясности по поводу того, компенсирует ли Минобороны Украины эти закупки самими военными вообще и если - да, то в какие сроки? Не получится ли так, что это банальный уход от снабжения с ожиданием того, что компенсацию выплачивать будет уже некому? Будет любопытно проследить за тем, что из этого выйдет у противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"