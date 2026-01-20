«Купи сам, потом компенсируем»: Минобороны Украины реформирует снабжение ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Украинское военное ведомство планирует радикальный эксперимент: с 2026 года часть экипировки солдаты смогут покупать сами, а государство будет возвращать им деньги. Этот шаг — прямое признание кризиса действующей системы централизованного вещевого обеспечения.

«Часто полученное имущество складируется, а нужные вещи военные приобретают за свои средства», — констатировал директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. Новая гибридная модель призвана исправить эту ситуацию, добавив системе гибкости.

Как это будет работать?

Государство не отказывается от контроля, утверждая строгий список сертифицированного снаряжения. Однако в рамках этого «каталога» выбор конкретной куртки, обуви или снаряжения переходит к военнослужащему. Предполагается, что каждый получит виртуальный лимит на год, потратить который можно будет через военные цифровые сервисы. Важное исключение — средства защиты (бронежилеты, каски) останутся в ведении централизованных поставок.

Переход к такой модели — это палка о двух концах. С одной стороны, она может резко повысить удовлетворенность бойцов и оперативность обеспечения, приблизив его к реальным нуждам фронта. С другой — чревата новыми вызовами: риском завышения цен поставщиками, сложностями с администрированием и потенциальным неравенством в качестве экипировки у разных подразделений.

Мало того, нет ясности по поводу того, компенсирует ли Минобороны Украины эти закупки самими военными вообще и если - да, то в какие сроки? Не получится ли так, что это банальный уход от снабжения с ожиданием того, что компенсацию выплачивать будет уже некому? Будет любопытно проследить за тем, что из этого выйдет у противника.