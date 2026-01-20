Войти
ЦАМТО

Airbus Helicopters поставит новые вертолеты ВС Ганы

141
0
0
Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 19 января. Компания Airbus Helicopters 15 января объявила о подписании с Минобороны Ганы контракта на поставку двух вертолетов H-175M, одного ACH-175 и одного ACH-160.

Стоимость закупки и сроки поставки не раскрываются.

Заказанные H-175M будут применяться в качестве многоцелевых вертолетов для перевозки войск и грузов, проведения поисково-спасательных операций, оказания экстренной медицинской помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вертолеты ACH-175 и ACH-160 будут использоваться для корпоративных перевозок.

По заявлению Airbus Helicopters, подписание контракта делает Гану ведущим в Западной Африке заказчиком для премиальных корпоративных вертолетов ACH-160 и ACH-175.

Вертолет H-175, эксплуатирующийся с 2014 года, относится к классу средних вертолетов, сочетая большую дальность полета и массу полезной нагрузки с хорошими летными характеристиками. Это делает его оптимальным для решения широкого спектра задач на суше и на море, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий, проведение поисково-спасательных операций, применение в военных операциях.

ACH-160 – новейший представитель линейки ACH, отличающийся 68 новыми запатентованными технологиями Airbus. Он обеспечивает на 20% больший объем на одного пассажира по сравнению со средними двухдвигательными вертолетами предыдущего поколения.

В настоящее время ВВС Ганы эксплуатируют российские вертолеты Ми-17/171 и китайские вертолеты Z-9. Покупка вертолетов компании Airbus последовала за приобретением нескольких самолетов ее производства. Так, в период с 2011 по 2016 гг. ВВС Ганы приобрели три C-295 (один из них не эксплуатируется после авиапроисшествия в январе 2019 года).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гана
Продукция
C-295 CASA
Ми-17
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"