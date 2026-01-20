Airbus Helicopters поставит новые вертолеты ВС Ганы

ЦАМТО, 19 января. Компания Airbus Helicopters 15 января объявила о подписании с Минобороны Ганы контракта на поставку двух вертолетов H-175M, одного ACH-175 и одного ACH-160.

Стоимость закупки и сроки поставки не раскрываются.

Заказанные H-175M будут применяться в качестве многоцелевых вертолетов для перевозки войск и грузов, проведения поисково-спасательных операций, оказания экстренной медицинской помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вертолеты ACH-175 и ACH-160 будут использоваться для корпоративных перевозок.

По заявлению Airbus Helicopters, подписание контракта делает Гану ведущим в Западной Африке заказчиком для премиальных корпоративных вертолетов ACH-160 и ACH-175.

Вертолет H-175, эксплуатирующийся с 2014 года, относится к классу средних вертолетов, сочетая большую дальность полета и массу полезной нагрузки с хорошими летными характеристиками. Это делает его оптимальным для решения широкого спектра задач на суше и на море, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий, проведение поисково-спасательных операций, применение в военных операциях.

ACH-160 – новейший представитель линейки ACH, отличающийся 68 новыми запатентованными технологиями Airbus. Он обеспечивает на 20% больший объем на одного пассажира по сравнению со средними двухдвигательными вертолетами предыдущего поколения.

В настоящее время ВВС Ганы эксплуатируют российские вертолеты Ми-17/171 и китайские вертолеты Z-9. Покупка вертолетов компании Airbus последовала за приобретением нескольких самолетов ее производства. Так, в период с 2011 по 2016 гг. ВВС Ганы приобрели три C-295 (один из них не эксплуатируется после авиапроисшествия в январе 2019 года).