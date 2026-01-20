Войти
Сырский поддержал Зеленского в отказе выводить войска с Донбасса

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на требования США, Украина не будет выводить свои войска с территории Донбасса, боевые действия будут продолжены. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Генерал полностью поддержал Зеленского в его отказе от вывода войск с Донбасса, заявив, что украинская армия щедро полила кровью эти земли, чтобы отдавать их россиянам. Так что боевые действия продолжатся, причем ВСУ, как уже сообщалось ранее, отсиживаться в обороне не собираются. Опять же, по словам Сырского.

Украина не отдаст РФ Донбасс: я полностью поддерживаю Зеленского. Это земля, политая кровью наших солдат и граждан.

Накануне Сырский заявил, что украинская армия готовит несколько наступательных операций с целью отвлечения российских войск с основных направлений. Главная цель этих наступлений — заставить российское командование снять часть формирований с приоритетных направлений и перебросить на проблемные участки, что значительно снизит давление на ВСУ.

А по выводу украинских войск с Донбасса позиция Москвы не поменялась, это по-прежнему одно из ключевых условий. Однако, как заявил Путин, если Киев не хочет делать это добровольно, то Россия добьется сама военным путем.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
