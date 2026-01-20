Войти
К смертоносным крылатым ракетам Х-101 будут добавлены и новейшие Х-БД-К

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В начале нового года в социальных сетях появилась информация, что враг очень обеспокоен возможным применением по своим объектам новейших российских крылатых ракет воздушного базирования Х-БД-К, как пишут, являющихся аналогами уже известных Х-101.

Информации о новинке немного, и, наверняка, то что обнародовано является лишь предположениями. Например, телеграм-канал "Осведомитель" писал о Х-БД-К, известных также как "Изделие 506".

Они предназначены для четырехдвигательных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Их дальность полета составляет до трех тысяч километров, скорость около девятисот километров в час.

В этом же ТГ-канале отмечается, что якобы первоначально такие средства поражения были предназначены для создаваемого нового отечественного бомбардировщика ПАК ДА, но потом их включили в номенклатуру вооружений модернизированных Ту-160М и Ту-95МС.

Их особенностью является возможность полета на предельно малой высоте, что существенно затрудняет обнаружение средствами противовоздушной обороны противника.

Роман Катков

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПАК ДА
