Морпехи США купят роботов для разминирования

КМП США купит роботизированные платформы T7 для разминирования

Военно-морские силы и корпус морской пехоты (КМП) США купят 34 роботизированные платформы T7, которые будут использовать в ходе разминирования. Об этом пишет Army Recognition.

Поставки комплексов T7 планируют начать в 2026 году. Роботы позволят выполнять саперные задачи с минимальным риском для военнослужащих. Морпехи хотят использовать платформу в качестве основного инструмента для разминирования.

Гусеничная платформа весом около 320 килограммов способна выполнять задачи в течение восьми часов. Робот получил раскладывающийся манипулятор длиной 2,2 метра. В разложенном положении он способен переносить 27 килограммов груза. Манипулятор получил датчик усилия и кусачки для разрезания проводов. Дальность канала связи вне пределов прямой видимости составляет до 300 метров.

В декабре источники «Известий» сообщили, что в программу подготовки мотострелковых подразделений Вооруженных сил России включили курс управления наземными роботизированными платформами.