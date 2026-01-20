Жажда Америки обладать Гренландией разрывает НАТО на части (The Economist, Великобритания)

The Economist: ЕС может закрыть военные базы США в случае захвата Гренландии

Европейские лидеры оказались между молотом и наковальней, пишет The Economist. Желание дать отпор намерению Трампа захватить Гренландию упирается в зависимость НАТО от США. Однако некоторые рычаги давления на американского президента у Европы все же имеются.

Дональд Трамп рискует приобрести остров, но потерять целый континент.

Стремление США заполучить Гренландию любой ценой чревато взрывоопасным скандалом внутри НАТО. Взбешенный тем, что европейские союзники заартачились и дали бой его попыткам аннексировать автономную датскую территорию, президент Дональд Трамп 17 января пригрозил десятипроцентными пошлинами восьми европейским странам, которые двумя днями ранее направили туда войска. Европейские лидеры парировали, что их не запугать.

В путаном и бессвязном посте у себя в соцсетях Трамп упрекнул союзников в том, что они создали “очень опасную ситуацию для безопасности и выживания планеты”. Он добавил, что десятипроцентная надбавка вырастет до 25% в июне и будет действовать “до тех пор, пока не будет достигнута сделка по покупке Гренландии”.

Переговоры между американскими и датскими чиновниками на прошлой неделе ни к какой договоренности не привели. Тысячи гренландцев и датчан высыпали на улицы, чтобы дать понять, что эта территория “не продается”, а европейские лидеры гневно осудили угрозу новых пошлин. “Ни запугивание, ни угрозы на нас не повлияют — ни на Украине, ни в Гренландии”, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с не менее резкой отповедью: “Мы не поддадимся шантажу”. Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер назвал угрозу американских пошлин “в корне неправильной”. Лидеры ЕС пообещали обсудить этот вопрос и соответствующим образом отреагировать.

Ставки для НАТО высоки как никогда. “Если США решат нанести военный удар по другой стране НАТО, — всему конец, — заявила 5 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — Это касается самой НАТО и, следовательно, системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны”.

Вообще, конфликты между членами НАТО не редкость. С 1950-х по 1970-е годы Великобритания и Исландия вели так называемые “тресковые войны”, а в 1975 году исландские корабли даже открывали огонь. Еще важнее, годом ранее Турция вторглась на Кипр, что привело к прямому конфликту с киприотами-греками при поддержке собственно греческих войск. В знак протеста Греция на шесть лет вышла из состава объединенного военного командования НАТО. В 1996 году греческий истребитель сбил турецкий военный самолет над Эгейским морем. А в 2020 году турецкий военный корабль навел радар управления огнем на французский фрегат в Средиземном море в период обострения напряженности в связи с гражданской войной в Ливии.

Эти столкновения обошлись без долгосрочных последствий. Американские угрозы Гренландии гораздо серьезнее, поскольку США остаются политической и военной основой НАТО. Вот уже много десятилетий верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе неизменно назначается американский генерал. Планы европейской обороны НАТО, включая Гренландию, разработаны последним главнокомандующим Крисом Каволи и подразумевают глубокую вовлеченность Америки. Офицеры США занимают руководящие посты во всех командованиях. А без американской авиации и разведки силам НАТО будет намного труднее и дороже противостоять российской агрессии.

Если Америка поглотит Гренландию, будь то юридическим путем или военной силой, вспыхнувший кризис подорвет доверие Европы к статье 5 о взаимной обороне североатлантического альянса. Трамп вообще часто ставит ее под сомнение. Вера Европы уже висит на волоске. Если он готов расчленить одну европейскую страну, то с чего ему приходить на помощь другой, которую рвет на части Россия?

Даже если в Нууке обойдется без уличных боев, шок от бескровного аншлюса всё равно станет моментом глубокого и необратимого разочарования. “Как НАТО продолжит принципиальную работу против России, — спрашивает риторически посланник Джо Байдена при НАТО Джули Смит, — если ее самый могущественный член посягает на территориальный суверенитет своего же союзника?”

В таком случае перед европейскими правительствами встанет серьезный выбор. Некоторые скажут, что Гренландия слишком мала и незначительна, чтобы ради нее рушить прочные трансатлантические связи. Другие возразят, что разрыв подтолкнет Россию как минимум к прощупыванию европейской обороны, если не к открытой атаке.

Еще один вариант — дать серьезный отпор. Европейцы могли бы, в частности, прибегнуть к экономическому наказанию — сочетанию санкций и пошлин. Европейский союз уже “проглотил” пошлины Трампа отчасти из-за своей зависимости от американской военной мощи. Но последние угрозы США могут изменить этот расчет. После его выпада в соцсетях высокопоставленные члены Европейского парламента предположили, что торговая сделка, заключенная в августе прошлого года между Америкой и ЕС, не выстоит. Европа также могла бы занять более агрессивную экономическую позицию и нацелиться на американские технологические компании. Но это должно сопровождаться экстренным увеличением расходов на оборону. Новая торговая война ляжет тяжким бременем на бюджеты.

Главной же проблемой станет будущее американских вооруженных сил и баз на континенте. Многие европейские государства хотели бы, чтобы они остались гарантией безопасности при любых авантюрах в Арктике. Другие могут усмотреть в этом удобный повод от них избавиться — и, следовательно, обрести рычаг давления на американцев. Без доступа к европейским базам, включая крупный центр в немецком Рамштайне, Америке будет чрезвычайно трудно демонстрировать мощь в Африке и на Ближнем Востоке. Захват 7 января венесуэльского нефтяного танкера стал возможным благодаря британским аэродромам и базам, а также некой неуказанной поддержке со стороны Дании. Сама способность Америки отслеживать угрозы в Арктике и противодействовать им — а этим, по-видимому, и объясняется ее стремление приобрести автономию в составе Дании — требует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, а также другими союзниками по НАТО.

Внезапный разрыв чреват для Великобритании кризисом в аппарате радиоразведки, средствах ядерного сдерживания и подводных силах. Военно-воздушные силы многочисленных европейских стран не смогут полноценно эксплуатировать свои передовые F-35 без американских средств связи, данных целеуказания и боеприпасов. В результате они могут занять более сдержанную позицию.

Европейские лидеры могут оказаться между молотом и наковальней: с одной стороны, им грозит гнев общественности (62% немцев требуют прийти на помощь Дании в конфликте с Америкой), с другой, сказывается суровая реальность зависимости. НАТО слишком сложная организация, чтобы распустить ее в одночасье. “Последствия для североатлантического альянса будут не мгновенными, — утверждает мисс Смит. — Я не предвижу громких объявлений о том, что союз официально закрывается. В нашем мире НАТО продолжит успешно функционировать, но без того основополагающего доверия, что лежало в ее основе с момента создания 75 лет назад”.