В Китае запустили в небо мощную ветряную турбину

SAWES S2000

За последние десятилетия в природный ландшафт многих стран, включая Китай, вписались тысячи ветряных генераторов. Однако местная энергетическая компания Linyi Yunchuan пошла еще дальше — на только что опубликованном видео запечатлена гигантская ветряная турбина, парящая в небе над провинцией Сычуань.

Судя по всему, данное устройство должно стать прототипом будущих стратосферных парящих ветряных электростанций (SAWES S2000) на платформе AWT, разработанной компанией Linyi Yunchuan совместно с Университетом Цинхуа и Института аэронавтики и астронавтики АН Китая. Как сообщает издание Global Times, устройство SAWES в понедельник успешно завершило испытательный полет, став первой в мире высотной ветроэнергетической установкой мощностью 3 мегаватта. SAWES S2000 находилась на высоте около 2000 м всего полчаса, произведя за это время 385 кВт⋅час энергии. Даже за столь непродолжительное время устройство удалось (также впервые) подключить к местной электросети. Этого оказалось достаточно для полной зарядки около 30 электромобилей премиум-класса. AWT во многом напоминает дирижабль, оснащенный 12 легкими турбогенераторами для улавливания высотных ветровых потоков. Полученная энергия передается на поверхность в электросеть по кабелю. По словам главного разработчика Дун Тяньжуя, для полной заправки парящей турбины газом требуется 8 часов. Ее можно хранить и перевозить в специальных контейнерах. В дальнейшем время заправки можно будет сократить до 4-5 часов.

Александр Агеев