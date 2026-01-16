Войти
Техкульт

В Китае запустили в небо мощную ветряную турбину

391
0
0

SAWES S2000

За последние десятилетия в природный ландшафт многих стран, включая Китай, вписались тысячи ветряных генераторов. Однако местная энергетическая компания Linyi Yunchuan пошла еще дальше — на только что опубликованном видео запечатлена гигантская ветряная турбина, парящая в небе над провинцией Сычуань.

Судя по всему, данное устройство должно стать прототипом будущих стратосферных парящих ветряных электростанций (SAWES S2000) на платформе AWT, разработанной компанией Linyi Yunchuan совместно с Университетом Цинхуа и Института аэронавтики и астронавтики АН Китая. Как сообщает издание Global Times, устройство SAWES в понедельник успешно завершило испытательный полет, став первой в мире высотной ветроэнергетической установкой мощностью 3 мегаватта. SAWES S2000 находилась на высоте около 2000 м всего полчаса, произведя за это время 385 кВт⋅час энергии. Даже за столь непродолжительное время устройство удалось (также впервые) подключить к местной электросети. Этого оказалось достаточно для полной зарядки около 30 электромобилей премиум-класса. AWT во многом напоминает дирижабль, оснащенный 12 легкими турбогенераторами для улавливания высотных ветровых потоков. Полученная энергия передается на поверхность в электросеть по кабелю. По словам главного разработчика Дун Тяньжуя, для полной заправки парящей турбины газом требуется 8 часов. Ее можно хранить и перевозить в специальных контейнерах. В дальнейшем время заправки можно будет сократить до 4-5 часов.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"