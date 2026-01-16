Войти
Концерн «Калашников» выпустил электробайк Иж-Эндуро с коляской

379
0
+1

Иж-Эндуро

Продолжая разработку специализированной мототехники, АО «Концерн «Калашников» представил электробайк Иж-Эндуро с коляской для сотрудников силовых структур, спасательных служб и любителей активного отдыха.

Иж-Эндуро выпускается в четырех версиях:

  • с двумя мотор-колесами по 3 кВт для городских поездок и несложных маршрутов;
  • с двумя мотор-колесами по 5 кВт — для сложных маршрутов;
  • с двигателем 4 кВт — для данной версии характерен идеальный баланс мощности и экономичности;
  • с ДВС объемом 450 куб. см — классическая версия для любителей традиционных мотоциклов.

Иж-Эндуро

Иж-Эндуро с коляской обладает высокой маневренностью, удобен в управлении и перевозке грузов. Помимо коляски на него можно будет установить небольшой прицеп. Технические характеристики мотоцикла:

  • максимальная скорость — 120 км/ч;
  • запас хода в зависимости от условий эксплуатации — до 100 км;
  • колесная база — 1385 мм;
  • высота седла — 720 мм;
  • вес — 220 кг;
  • габариты с коляской 2130 х 2100 х 1170 мм.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
