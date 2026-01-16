Концерн «Калашников» выпустил электробайк Иж-Эндуро с коляской

Иж-Эндуро

Продолжая разработку специализированной мототехники, АО «Концерн «Калашников» представил электробайк Иж-Эндуро с коляской для сотрудников силовых структур, спасательных служб и любителей активного отдыха.

Иж-Эндуро выпускается в четырех версиях:

с двумя мотор-колесами по 3 кВт для городских поездок и несложных маршрутов;

с двумя мотор-колесами по 5 кВт — для сложных маршрутов;

с двигателем 4 кВт — для данной версии характерен идеальный баланс мощности и экономичности;

с ДВС объемом 450 куб. см — классическая версия для любителей традиционных мотоциклов.

Иж-Эндуро с коляской обладает высокой маневренностью, удобен в управлении и перевозке грузов. Помимо коляски на него можно будет установить небольшой прицеп. Технические характеристики мотоцикла:

максимальная скорость — 120 км/ч;

запас хода в зависимости от условий эксплуатации — до 100 км;

колесная база — 1385 мм;

высота седла — 720 мм;

вес — 220 кг;

габариты с коляской 2130 х 2100 х 1170 мм.

Александр Агеев