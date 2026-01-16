Албания присоединилась к закупке оружия для Киева

Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании.

Албания присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Киева

Албания объявила о намерении участвовать в программе PURL с 2026 года, что позволит закупать американское оружие для украинских военных нужд.

Албания присоединится к инициативе PURL, в рамках которой европейские страны приобретают вооружение для Украины из американских запасов, пишет РИА "Новости". Министр иностранных дел Албании Элиса Спиропали официально анонсировала участие страны в программе в 2026 году. Программа PURL была создана США и НАТО, однако не предусматривает прямых поставок вооружения от Соединенных Штатов.

Вместо этого страны-участницы самостоятельно закупают оружие в США для передачи Украине. Решение Албании поддержать Киев в рамках этой схемы подтверждено на официальном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече "коалиции желающих".

Также Рама заявлял о необходимости для Евросоюза самостоятельно начать переговоры с Россией из-за прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, еще в ноябре власти Албании не попали в "Рейтинг недружественных правительств", который составила редакция газеты ВЗГЛЯД.

Тимур Шайдуллин