Американские «Серые волки» впервые сопроводили колонну для ядерного Minuteman

Фото: Samuel King Jr. / Wikimedia
Фото: Samuel King Jr. / Wikimedia.

DIE: MH-139A впервые сопроводили колонну обслуживания МБР Minuteman III ВВС США

Новые вертолеты MH-139A Grey Wolf («Серый волк») Военно-воздушных сил (ВВС) США выполнили первую миссию по сопровождению колонны с машиной техобслуживания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III. Об этом пишет Defence Industry Europe (DIE).

Два MH-139A из состава 40-й эскадрильи сопроводили машину обслуживания ядерных ракет и бронеавтомобили охраны до пусковой установки, расположенной примерно в 160 километрах от базы ВВС Мальстрем, и обратно. Полет без дозаправки занял шесть часов. Отмечается, что первая миссия доказала увеличенный радиус действия и скорость «Серых волков».

Первый Grey Wolf передали базе Мальстрем в 2019 году. С тех пор летчики проходили обучение и совершали ознакомительные полеты. ВВС США переходят к этапу начальной боевой готовности парка MH-139A. Новые вертолеты заменят устаревшие UH-1N.

В октябре журнал The National Interest писал, что «Серые волки» помогут охранять стартовые позиции МБР от дронов.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell-212
UH-1 Iroquois
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
  • Разделы новостей
