TNI: российские солдаты изобрели новую танковую броню похожую на одуванчик

Российская армия не перестает удивлять на поле боя своими изобретениями, пишет TNI. Для защиты от украинских беспилотников военные начали внедрять на свои танки "ежовую" броню из приваренных к корпусу тысяч проволочных игл. И пока западные аналитики смеялись над этим, россияне доказали эффективность такой брони.

Питер Сучу (Peter Suciu)

В отличие от прошлой, неэффективной защиты, российская танковая броня, которую в западной прессе окрестили "одуванчиком", по-видимому, действительно помогает от беспилотников с видом от первого лица — а также способствует маскировке машины.

В прошлом месяце в интернете появились фотографии российских основных боевых танков Т-80БМВ с установленными поверх корпуса и шасси грузовыми контейнерами в попытке обеспечить дополнительную защиту от украинских беспилотников и переносных противотанковых комплексов. Эта любопытная новинка стала последней в долгом ряду попыток противостоять угрозам, в ходе продолжающихся боевых действий уничтожившей в буквальном смысле тысячи танков.

Однако, как уже сообщалось ранее, грузовой контейнер наверняка лишь предотвратит огонь из стрелкового оружия, значительно повысив заметность машины. Кроме того, он ограничит ситуативную осведомленность экипажа: он сможет видеть лишь происходящее непосредственно перед танком. По сути, это был очередной вариант так называемого "танка-черепахи" — накрытого самодельным панцирем. Некоторые доработки оказались более эффективными, чем другие, но их слабые места, по сути, были одни и те же — за дополнительную броню приходится расплачиваться ограничением скорости и обзорности.

Похоже, российская броня "одуванчик" действительно работает

Вот почему еще прошлой осенью российские военные начали внедрять на свои танки так называемую "ежовую" броню из приваренных к корпусу тысяч проволочных игл. Пока что это новшество оказалось эффективнее более твердых панцирей.

"Отстоящие на 30 и более сантиметров куски проволоки могут взрывать приближающиеся беспилотники с видом от первого лица на безопасном расстоянии от корпуса танка", — пояснили в интернет-газете Euromaidan Press.

Недостаток этой дополнительной защиты — это что она требует больших затрат по времени, а дополнительная металлическая проволока значительно увеличивает вес. Это привело к появлению новой "одуванчиковой" брони, которая напоминает обычный садовый сорняк. Она сделана из тонких проводов, которые разветвляются, как бы оплетая корпус танка. При этом сами по себе провода обеспечивают лишь часть защиты.

"Танк Т-90 уже снабжен значительной базовой броней, эквивалентной более чем 1000 миллиметрам стали, — объяснил специалист Дэвид Экс в своем блоге Trench Art („Окопное искусство“). — Добавьте динамическую защиту, металлическую „клетку“ и стебли „одуванчика“ — и лучшей пассивной защиты на данный момент вам не найти!".

Разумеется, дополнительная броня все равно увеличивает вес, и ее создание может отнять столько же времени, как и у "ежовой" брони. Однако, судя по фотографиям, она также помогает замаскировать танк на местности — особенно лесистой. Листва как часть камуфляжа может еще больше затруднить обнаружение танка, а скрытность подчас оказывается эффективнее брони для защиты экипажа от беспилотников неприятеля и других угроз.

Однако недостатки всё же остаются. Многочисленные пучки кабелей всё равно мешают экипажу ориентироваться в обстановке и затрудняют наведение на цель. Однако основное назначение этой дополнительной брони — всё же для танков на острие атаки, где они подвергаются массированному обстрелу.

Украина часто заимствует российские технологии борьбы с беспилотниками

Что еще примечательно насчет усовершенствований бронетехники, так это то, что ВСУ отнюдь не возглавляют работу в этом направлении, а выступает в роли догоняющего. Это объясняется целой совокупностью факторов.

"Наметилась закономерность: русские внедряют новую защиту для бронетехники. Аналитики смеются, какая она уродливая. Но потом оказывается, что она действительно работает в бою", — добавили в Euromaidan Press.

Так что очень скоро, если новшество сработает, Киев скопирует и его. Так было с "танками-ежами", и очень скоро мы увидим украинскую бронетехнику, включая танки западного производства, с самодельной "одуванчиковой" броней — как к весне, когда в буйный рост пойдут настоящие сорняки.

