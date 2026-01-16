Макрон: Европе нужно срочно создать оружие, аналогичное российскому «Орешнику»

Источник изображения: topwar.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед военными коснулся темы недавнего удара ВС РФ БРСД «Орешник» по объекту во Львовской области и посетовал, что ни одна страна Европы не располагает подобными вооружениями.

При этом Макрон отметил, что вся Европа находится в зоне досягаемости российской БРСД и Евросоюзу следует как можно скорее создать собственное оружие, аналогичное «Орешнику», чтобы иметь возможность ответить на «угрозу со стороны России». Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что считает, что удар «Орешником» по Украине нанесен, чтобы вынудить альянс отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

Макрон также заявил, что Франция вместе с Италией и Великобританией создали систему ПВО, «которая эффективнее, чем американский комплекс Patriot», и предложил партнерам по Евросоюзу вместо того, чтобы закупать предназначенные для Украины ЗРК в США по программе PURL, тратить выделенные Брюсселем для снабжения ВСУ средства на поддержку европейских производителей. При этом, исходя из того, что ранее европейцы ничего не сообщали о создании своего аналога американского Patriot, вероятнее всего, этот ЗРК существует только в воображении французского президента.

Между тем немецкий канцлер Фридрих Мерц, похоже, не разделяет воинственных устремлений Макрона и считает необходимым вместо милитаризации Евросоюза попытаться найти компромисс с Россией, чтобы получить возможность «с уверенностью смотреть в будущее после 2026 года».