Захарова: любые иностранные войска на Украине станут законными целями для ВС РФ

339
0
+1
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД России напомнила, что 6 января на полях сходки "коалиции желающих" в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает размещение на Украине многонациональных сил

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия предупреждает, что любые иностранные военные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил РФ, и "многонациональные силы" не станут исключением. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 6 января на полях сходки "коалиции желающих" в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает размещение на Украине многонациональных сил, "а по сути западных оккупационных войск".

"Хотелось бы предупредить, что при попытках реализации преступного замысла с коалицией так называемых желающих, ответственность за жизнь подданных Соединенного Королевства будет лежать целиком на Лондоне. Наша позиция неизменна и хорошо известна: любой иностранный контингент на Украине будет рассматриваться как законные цели для ВС Российской Федерации. Британская составляющая не станет исключением", - сказала она.

"Хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца", - указала Захарова. 

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
