Названа особенность «начиненного до отказа» дрона «Куб-3»

«Красная звезда»: Беспилотник «Куб-3» до отказа начинен поражающими элементами

Дрон-камикадзе «Куб-3», который активно применяют в ходе специальной военной операции (СВО), получил мощную боевую часть с большим количеством поражающих элементов. Особенности аппарата назвал начальник расчета беспилотника с позывным Родон в беседе с газетой «Красная звезда».

Он отметил, что «Куб-3» несет осколочно-фугасную боевую часть весом 2,5 килограмма, которая позволяет успешно поражать живую силу, легкобронированную технику и пункты управления дронами противника.

«Мощный боеприпас заводской сборки до отказа начинен поражающими элементами, которые при детонации разлетаются минимум на 100 метров. Если каким-то чудом уцелеет личный состав расчета, осколки посекут и выведут из строя оборудование — антенны и кабели», — сказал Родон.

По его словам, боеголовка «Куба-3» может вывести из строя легкую бронетехнику противника даже при ударе рядом с ней. Осколки поражают ходовую часть и ключевые узлы машин.

В декабре концерн «Калашников» сообщил о поставке всех ударных дронов «Куб-2» государственному заказчику по контракту 2025 года.