В Финляндии заложили третий корвет класса "Похъянмаа"

В среду, 14 января, на финской верфи Rauma Marine Constructions (RMC) заложили третий многоцелевой корвет класса "Похъянмаа", предназначенный для ВМС Финляндии. Как отмечает Naval News, одновременно на предприятии началась резка металла для четвертого корабля серии.

"Сегодня достигнута важная веха: все четыре многоцелевых корвета класса "Похъянмаа" одновременно строятся на верфи RMC. Кроме того, полным ходом идет подготовка к производству двух патрульных ледоколов, заказанных для Береговой охраны США", – говорится в заявлении верфи.

Закладка киля третьего корвета класса "Похъянмаа", Финляндия RMC

Rauma Marine Constructions и ее дочерняя компания Defence Oy получили заказ на постройку четырех корветов класса "Похъянмаа" в рамках проекта Squadron 2020. Предполагалось, что производство первого из них стартует в 2022 году, а все корабли поступят на вооружение до 2027 года. Однако проект забуксовал из-за нехватки квалифицированных специалистов, что повлияло на сроки завершения проектирования и перехода к производству кораблей. Сейчас ожидаемые сроки завершения программы – 2029 год.

Корветы класса "Похъянмаа" заменят в составе ВМС Финляндии четыре быстроходных ракетных катера типа "Раума", построенные в начале 1990-х годов, а также три постановщика мин, в том числе бывший флагманский корабль финского флота "Похъянмаа", списанный девять лет назад.

Головной корвет нового поколения спустили на воду в мае 2025 года, и сейчас он достраивается на плаву. Сборка корпуса второго корабля близится к завершению.

"Мы оптимизировали наши процедуры и производственные процессы, чтобы соответствовать требованиям сложных проектов наших клиентов", – отметил Мика Ниеминен, генеральный директор и президент RMC.

В дополнение к оборонительным задачам новые корветы "Похъянмаа" должны защищать торговое судоходство и морскую инфраструктуру. Условия эксплуатации в Балтийском море потребовали предусмотреть малую осадку (5 метров) для действий в водах финского архипелага, а также ледовый класс, позволяющий выполнять задачи зимой.

Постройка корвета класса "Похъянмаа", Финляндия RMC

Длина кораблей составит 114 метров, ширина – 16,5 метра, водоизмещение – 3800 тонн. Заявленная численность экипажа – 73 человека (вместимость – 120 человек). Суммарная мощность комбинированной дизель-электрической и газотурбинной двигательной установки составит 29 МВт. Скорость – 26 узлов, автономность – две недели.

В состав вооружения корветов включены 57-мм орудия "Бофорс", противокорабельные ракеты "Габриэль-5" производства Israel Aerospace Industries, зенитные ракеты RIM-162 ESSM от американской Raytheon, а также легкие 323-мм торпеды и дистанционно управляемые 12,7-мм боевые модули от шведской Saab.