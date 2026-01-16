Сборка ББМ "Страйкер" в Болгарии начнется в феврале (расширенная версия)

ЦАМТО, 15 января. Как сообщил представителям СМИ министр обороны Болгарии Атанас Запрянов по итогам состоявшегося 13 января посещения предприятия "ТЕРЕМ-Ивайло" в Велико-Тырново, завод полностью готов к началу сборки ББМ "Страйкер".

Целью посещения объекта являлась проверка его готовности к завершающей сборке ББМ и проведению их испытаний.

Как ожидается, первая партия бронемашин будет доставлена из США в феврале, после чего начнется процесс их доводки. По информации министра, правительство инвестировало в подготовку инфраструктуры предприятия "ТЕРЕМ-Ивайло" 17 млн. левов. В рамках подготовки полностью отремонтированы здания, где будет производиться сборка и приемка техники. Для других видов деятельности построены новые здания. В настоящее время на площадках ведутся отделочные работы. Одновременно компания осуществляет подготовку персонала. На предприятии также будет развернут центр сервисного обслуживания радиостанций и средств связи, который предоставит возможность диагностики и ремонта данного оборудования для вооруженных сил.

В соответствии с условиями заключенного "ТЕРЕМ-Ивайло" с General Dynamics контракта, помимо сборки ББМ, в Болгарии будет выполняться проверка работоспособности систем связи, систем управления и вооружения.

Как заявлено, финансирование контракта на поставку бронемашин осуществляется в соответствии с графиком, соответствующие платежи производятся ежегодно.

Как сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку правительству Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 183 бронемашин "Страйкер" с колесной формулой 8x8 в сентябре 2023 года. Полная стоимость продажи может составить 1,5 млрд. долл. Генеральным подрядчиком поставки выступает компания General Dynamics Land Systems.

Межправительственное соглашение (LOA) на закупку ББМ "Страйкер" было подписано 17 ноября 2023 года. Стоимость договора BU-B-UCP "Закупка боевых машин "Страйкер" составляет 1,208 млрд. долл. Контракт предусматривает приобретение в рамках программы FMS 198 ед. техники, включая 183 боевые и 15 вспомогательных машин. Техника должна быть поставлена в течение 36 месяцев с момента заключения контракта с СВ США – ориентировочно в первом квартале 2028 года. Основная часть техники поступит на вооружение в течение 2026-2027 гг. из расчета десять машин в месяц.

Проект предполагает возможность промышленного сотрудничества, трансфера технологий и создания в Болгарии мощностей на базе TEREM Holding EAD для сборки и ремонта ББМ "Страйкер".

Как сообщалось, производство первых ББМ "Страйкер" для ВС Болгарии началось на предприятии General Dynamics Land Systems в США в августе 2025 года.

Завершающая сборка техники будет осуществляться на предприятии болгарской компании "Терем" в Велико-Тырново. После выполнения сборки ББМ на заводе и необходимых испытаний они будут приниматься на вооружение 61-й механизированной бригады СВ Болгарии.