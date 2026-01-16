ГУР МО Украины «обнаружило» 50 единиц иностранного оборудования в ОПК РФ

Источник изображения: topwar.ru

На Украине очередной скандал и обвинения в адрес Запада. Вроде уже столько санкций в отношении России принято, все что можно, для импорта запретили, а выходит, что меры оказываются не совсем рабочими. Причем речь идет о современном оборудовании иностранного производства, используемом предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины «обнаружило» и даже сосчитало количество иностранного оборудования, используемого предприятиями ОПК России. Вроде не так уж и много получилось, всего полсотни, да и некоторые китайские, но сам факт сильно задел военную разведку.

В посвященной этому событию публикации в разделе «Инструменты войны» портала War&Sanctions ГУР МО Украины перечисляются виды такого технологического оборудования и страны, из которых оно получено российскими компаниями оборонного сектора.

В качестве примера. Установки гидроабразивной резки чешского производителя PTV, которые применяют предприятия, привлеченные к созданию корабельных и береговых радиолокационных станций, оборудования для ракетных войск стратегического назначения и систем безопасности военных объектов России.

Фрезерный станок JVM-360LS CNC американской компании JET Tools, используемый производителем компонентов для крылатых ракет Х-101.

Термопластавтомат TAYU TY-200s, который эксплуатируется российским производителем систем наведения, прицелов и комплексов разведки. Правда, китайского производства.

Это только некоторые примеры. Украинская военная разведка нашла и объяснение, как такое вышло.

Российские предприятия ВПК активно используют лизинговые схемы получения иностранного оборудования вместо прямой покупки. Такая практика кое-где позволяет скрывать конечного пользователя и служит инструментом обхода санкционных ограничений.

В качестве мер борьбы с этой схемой украинское ГУР предлагает мировым производителям оборудования срочно внедрить практику его постоянного отслеживания и контроля конечного получателя.

Раздел «Инструменты войны» портала War & Sanctions всего содержит данные по 1454 единицам иностранного оборудования, инструментов, запчастей, технических жидкостей, микроэлектроники и программного обеспечения, используемых 181 предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Приведены списки оборудования с указанием стран-производителей и подробными характеристиками. Указаны названия российских предприятий, где оно применяется, и даже производимая конкретная военная продукция. Подсчет, неведомо каким образом, продолжается.

Работа по идентификации российских инструментов войны продолжается.

Вообще, если внимательно изучить сайт War & Sanctions, то стоит признать, работа по его наполнению ведется серьезная. Объем информации, посвященной российским вооружениям (и не только), большой, все систематизировано, особое внимание уделяется новинкам. Большая часть данных получена из открытых источников, что-то откровенно придумано в пропагандистских целях. У нас такого ресурса на государственном уровне нет. Наверное, зря. Иногда учиться даже у врага не зазорно.